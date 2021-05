Le MVP de la nuit | Ben Simmons s’est fâché

Auteur d’une performance rare lors du Game 1 avec 15 passes et 15 rebonds, Ben Simmons est critiqué depuis toujours pour son incapacité à shooter de loin, mais aussi par sa timidité offensive, tout simplement. Même après la victoire dans le premier match, des voix s’étaient élevées contre ses six petits points marqués…

Défendu dimanche soir par Doc Rivers qui parle de lui comme d’un « trésor », Ben Simmons s’est fâché cette nuit ! Premier ballon et première isolation pour profiter de son avantage de taille et de poids sur Russell Westbrook. Puis, c’est lui qui profiter d’un airball de Seth Curry pour prendre le rebond et remettre dedans.

« Qu’est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez gagner ? Moi, je suis là pour gagner »

C’est un Ben Simmons agressif qui déboule sur le terrain, et son contre sur Bradley Beal le déchaîne un peu plus. Bien sûr, il ne prend pas un tir extérieur, mais il fait très mal aux « petits » arrières de Washington pour finir le premier quart-temps avec déjà 12 points. C’est déjà deux fois plus que dans le premier match.

« Je n’essaie pas de me mesurer à qui que ce soit à Philadelphie » rappelle Ben Simmons à propos des critiques et des comparaisons. « Je pense que c’est assez difficile d’obtenir 15 passes et 15 rebonds en NBA pendant les playoffs. Je pensais que c’était assez impressionnant. Et nous avons gagné. Qu’est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez gagner ? Moi, je suis là pour gagner et je fais ce que je dois faire pour aider mon équipe à gagner, peu importe ce que c’est. Je n’essaie pas de prouver que quelqu’un a tort ou quelque chose comme ça. J’essaie de faire mon travail pour gagner. »

Et il le fait bien dans cette deuxième manche en frôlant le triple-double avec 22 points, 9 rebonds et 8 passes en 29 minutes. Le tout à 11 sur 15 aux tirs. Et s’il a autant shooté, c’est tout simplement parce qu’il était dans un bon soir, et que ses coéquipiers l’ont cherché. Comme par exemple, Joe Embiid. « Je lui ai dit : « Tu as tout le terrain pour toi, et tout le temps ! Attaque ! » Il est physique, il est athlétique et il peut créer des actions. »

Pour Ben Simmons, il n’y avait pas d’esprit de revanche. C’est le match qui dicte les choses, et comme il était dans un bon soir, on a simplement joué sur lui. « C’est le but du basket non ? » demande-t-il. « Quand quelqu’un est chaud, il faut lui donner le ballon. Beaucoup de gens qui s’expriment n’ont jamais joué au basket… »