Le collectif du Jazz se reprend pour résister aux 47 pts de Ja Morant !

Le Jazz, qui a marqué 19 tirs de loin à 48% de réussite, a aussi pu compter sur 18 points de Bojan Bogdanovic, ainsi que sur 30 pointsen sortie de banc du duo Jordan Clarkson – Joe Ingles. Côté Grizzlies, ce sont Dillon Brooks (23 points) et Jonas Valanciunas (18 points) qui sont venus épaulés Ja Morant.

Le Jazz fait tomber la pluie

Comme lors du Game 1, la défense de Memphis continue de rendre la vie du Jazz difficile et 6 points de Ja Morant les placent devant au score après cinq minutes de jeu (10-7). Le retour de Donovan Mitchell change toutefois la donne. L’arrière met la pression sur les Grizzlies et Dillon Brooks et Jonas Valanciunas doivent rejoindre le banc avec deux fautes chacun.

Donovan Mitchell allume alors la mèche. Il marque trois tirs de loin, dont un avec la faute, et ouvre le jeu pour ses coéquipiers pour mettre le Jazz à +7 (23-16). Les Grizzlies s’accrochent toutefois mais le 7e tir de loin du Jazz, cette fois grâce à Mike Conley, pousse l’écart à +11 avant qu’un floater au buzzer de Tyus Jones ne limite la casse (36-27).

Les hommes de Quin Snyder continuent sur leur lancée grâce à Joe Ingles, Jordan Clarkson, et Rudy Gobert pour prendre 16 points d’avance (49-33). Ja Morant tente de stopper l’hémorragie mais Rudy Gobert lui envoie un message en contrant l’une de ses tentatives de dunk et Utah continue d’appuyer sur l’accélérateur pour finir la mi-temps en trombe. Bojan Bogdanovic prend feu et l’écart dépasse les vingt points d’écart juste avant la pause (74-52).

Ja Morant toujours aussi impressionnant

Malgré la quatrième faute de Dillon Brooks, les Grizzlies reviennent sur le terrain avec beaucoup plus de mordant. Dans le sillage du duo Morant – Brooks, ils démarrent le troisième quart temps sur un 17-10 pour revenir à -13 (84-71). Si l’attaque du Jazz continue de dérouler, leur insolente adresse à 3-points diminue mais c’est surtout leur défense qui prend l’eau.

Face aux assauts répétés d’un Ja Morant inarrêtable, Memphis leur passe un 16-3 pour refroidir la Vivint Smart Arena et revenir à deux longueurs (93-91) ! Il faut alors un sursaut des deux meilleurs sixième hommes de la saison, Jordan Clarkson et Joe Ingles, pour permettre à Utah de garder l’avantage avant le dernier quart temps (103-97).

Rudy Gobert et Mike Conley en patrons

C’est Rudy Gobert qui remet le Jazz à l’endroit. Sa présence défensive et quatre points pour ouvrir la période lancent un 7-0 qui redonne de l’air à son équipe (110-97). Malgré les efforts de Ja Morant qui atteint la barre des 40 points, c’est Mike Conley qui domine les dernières minutes.

Juste, agressif et altruiste, il distribue huit caviars dans ce dernier quart temps et marque huit points pour redonner jusqu’à 17 points d’avance à Utah. Jonas Valanciunas, bien servi par Ja Morant, permet à Memphis de rester en embuscade mais l’adresse de Royce O’Neale et de Donovan Mitchell réduit finalement les espoirs des Grizzlies à néant. Utah s’est fait peur mais s’offre logiquement cette deuxième rencontre (141-128).