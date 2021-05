Les Sixers très satisfaits de l’apport de George Hill

Avant le Game 2 face aux Wizards, les Sixers sont revenus sur la performance de leur dernière recrue, George Hill. Limité à une quinzaine de matchs sur la fin de la saison régulière, il apporte son expérience sur ce début de playoffs.

Avec ses 11 points (5/8 au tir) en 18 minutes, l’ancien des Spurs, des Pacers et des Bucks a répondu présent en tant que vétéran chargé de mener les remplaçants. « Il va être important dans ces playoffs » assure Doc Rivers pour USA Today. « Il a été bon (au Game 1). Il mène l’équipe des remplaçants. Pendant un moment, ils étaient en difficulté et j’ai trouvé que George les avait bien guidés. »

Le gestionnaire tant attendu derrière Ben Simmons

Entourés de Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz, Tyrese Maxey ou Shake Milton, George Hill et Dwight Howard font figure d’anciens. Le meneur apporte son calme et ses qualités de gestionnaire au relais de Ben Simmons.

« Il fait du bien. C’était quelque chose que nous ciblions depuis le début de saison. On avait besoin d’un vétéran pour diriger ce groupe de jeunes parce qu’on les aime et vous savez que le seul moyen pour qu’ils acquièrent de l’expérience, c’est de les lancer dans le grand bain mais ça les aide. Ce n’est pas seulement un vétéran. Il est relâché et il est très calme sur le terrain. Je pense que sa voix est bonne pour tout le monde mais surtout pour nos jeunes joueurs » ajoute logiquement l’entraineur.

À 35 ans, l’ancien des Pacers se fond dans n’importe quel collectif grâce à son vécu et à sa science du basket qui se révèlent être de précieux atouts pour Seth Curry et ses coéquipiers.

« Il est bon depuis le premier jour » confirme le frère de Stephen chez Sixers Wire. « On savait qui il était quand on l’a amené ici. Il sait comment jouer au basket, que ce soit avec ou sans ballon. C’est facile de jouer avec lui. Il connait le jeu et il privilégie toujours le collectif et ce peu importe son nombre de points marqués. Il apporte la même mentalité et la même intensité à chaque fois. »

Des louanges que le principal intéressé préfère ignorer. « Je ne sais pas pourquoi ils me voulaient tant. Je suis juste un gars qui fait son job. J’adore la compétition, j’adore gagner donc venir ici et faire partie de cette organisation historique et de cette ville passionnée par le sport, c’est une bénédiction. Je suis ici pour faire le meilleur boulot possible. Je donne tout chaque jour car qui sait ce qui arrivera demain. »