La KD 14 vire aux couleurs des Nets

Parmi les déclinaisons prévues pour la KD 14 sortie en avril dernier, un modèle rendra hommage aux couleurs sobres des Nets, en blanc et noir.

Baptisée « Home », elle est composée d’une tige maillée de couches blanches avec une sangle translucide similaire à celle de la Nike Air Presto. La languette est en mesh blanc, tandis que les logos KD et Nike ressortent en noir, sur le haut de la languette, la sangle et l’avant du pied. La semelle extérieure offre un look camouflé en blanc et gris.

La date de la sortie de la Nike KD 14 « Home » est encore inconnue. Le modèle devrait être vendu à 150 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan XXXV « Cosmic Deception » aux couleurs de la star des Mavericks : Luka Doncic