Le MVP de la nuit | Nikola Jokic en démonstration

Tenu à une seule passe décisive dans le Game 1 perdu, mais tout de même auteur de 34 points et 16 rebonds, Nikola Jokic a de nouveau démarré très fort cette nuit pour la deuxième levée. C’est lui qui a impulsé le mouvement pour des Nuggets qui ont commencé sur un 21-9.

Déjà à 14 points et 5 rebonds en premier quart, il est arrivé à 25 unités à la pause, avec 5 rebonds et 4 passes. Ce qui marque cette fois, c’est sa volonté d’agresser son défenseur. Dans l’axe, le Serbe joue en force face à Nurkic et Kanter. Plus à l’aise ensuite pour trouver ses coéquipiers, le « Joker » a ensuite géré son affaire, plaçant une ultime accélération en dernier quart avec 8 points en moins de 4 minutes.

Avec 38 points, 8 rebonds et 5 passes au final, le tout à 15/20 aux tirs, Nikola Jokic a encore été très propre. Ultra-efficace même ! Surtout, il a été mieux entouré avec cinq joueurs à 10 points ou plus, dont Paul Millsap à 15 unités en sortie de banc.

« On a créé plus de tirs faciles. Au match 1, on n’en avait pas trouvés assez », a-t-il réagi au micro de TNT. « Ils avaient réussi à trouver beaucoup de scoreurs mais là, on a réussi à impliquer plus de joueurs. Nos vétérans ont bien contribué. C’était vraiment un bon match de toute l’équipe. On a bien défendu. »

« On avait même peut-être le curseur un peu plus haut mais on était toujours en contrôle »

En troisième quart, les esprits se sont un peu plus échauffés encore, avec une tempête de fautes et de petits coups bas. Nikola Jokic et les Nuggets pensent en avoir tiré le meilleur parti, avec une faute flagrante assez étonnante sifflée contre CJ McCollum après un plongeon évident de Facundo Campazzo.

« C’était un match avec beaucoup d’émotions. Les arbitres font bien sûr de leur mieux, mais ils ont un métier très difficile. Ils prennent une bonne décision, une moins bonne mais il y aura toujours quelqu’un pour leur crier dessus… Franchement, je ne sais pas comment quelqu’un peut envisager de devenir arbitre. »

Toujours aussi franc du collier, le pivot serbe a en revanche apprécié la réaction d’orgueil de ses coéquipiers après la défaite en ouverture de série. Face à Jusuf Nurkic qui a été expulsé pour six fautes, Nikola Jokic a maintenu la pression sur les intérieurs adverses pendant tout le match. Et ses coéquipiers ont bien répondu présent aussi face au jeu physique de Portland.

« Il semblerait qu’on aime ça. On a vraiment bien joué. Quand ils ont commencé à élever leur agressivité, on l’a fait également. On a répliqué aussi. On avait même peut-être le curseur un peu plus haut mais on était toujours en contrôle. »

Dos à dos, les deux équipes s’envolent pour Portland pour la suite de la série, mais Nikola Jokic est toujours au sommet de son art (un MVP en puissance), à 36 points, 12 rebonds et 3 passes de moyenne, diablement efficace à 63% de réussite aux tirs !