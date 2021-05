Sixième homme : Jordan Clarkson largement sacré, devant son coéquipier Joe Ingles

C’est Joe Ingles qui lui a offert le trophée de « Sixième homme de l’année », alors que l’Australien finissait à la deuxième place du classement. « Merci de me passer ce ballon » a plaisanté Jordan Clarkson. « Il me l’a volé », a répliqué son camarade en souriant. « J’aurais dû arrêter de lui passer la balle. »

C’est la première fois que deux coéquipiers arrivent aux deux premières places du classement, mais également la première fois que qu’un joueur de Salt Lake City le remporte.

« Pour moi, c’était compliqué », a rappelé Jordan Clarkson sur son parcours en NBA. « Mes premières années à Los Angeles, je prenais seulement conscience de ce que je pouvais faire, et ce que je pouvais apporter. Quand j’ai obtenu ce rôle (de sixième homme), je l’ai pris et j’ai travaillé mais le fait d’être échangé de Cleveland à Utah a tout mis en place, simplement parce que tout le monde connait son rôle et sait ce qu’il doit faire. »

Pour Jordan Clarkson, large vainqueur du vote avec 407 points, devant les 272 de Joe Ingles et les 77 de Derrick Rose, il s’agit ainsi d’être cette étincelle au scoring en sortie de banc.

Jordan Clarkson le scoreur, Joe Ingles le passeur

Ses choix sont donc parfois douteux, et sa sélection de tir peut faire grimacer certains fans, mais il peut dynamiter les défenses adverses qui doivent tenir son rythme. Au final, il a ainsi bouclé sa meilleure saison en carrière, avec 18.4 points (43% de réussite), 4 rebonds et 2.5 passes de moyenne en 27 minutes.

À ses côtés, Joe Ingles est lui le créateur en sortie de banc, même s’il a finalement débuté 30 matchs cette saison.

« J’ai essayé de lui donner la balle autant que je le pouvais afin qu’il remporte ce trophée », s’amuse l’Australien, auteur lui d’une saison à 12.1 points (49% de réussite), 3.6 rebonds et 4.7 passes décisives en 28 minutes. « C’est parfois difficile quand les gars sortent du banc, parce qu’ils ne sont pas sûrs de leur rôle, s’ils sont punis ou pas. Mais il l’a accepté, et son impact et ses statistiques parlent pour eux-mêmes. »

Mais l’ancien des Lakers et des Cavaliers ne veut pas se contenter de ce trophée…

« Nous visons quelque chose d’autre (le trophée Larry O’Brien). Nous avons de plus grands objectifs devant nous. C’est ça que nous essayons d’aller chercher » conclut ainsi Jordan Clarkson.