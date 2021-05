Podcast Hype X Basket USA | Le premier tour des playoffs en questions

Quelle est la série la plus sexy de ce premier tour des playoffs NBA ? Est-ce que les Nets peuvent se faire surprendre par les Celtics ? Est-ce que les Lakers sont encore parmi les favoris pour le titre ? Autant de questions auxquelles on répond dans ce nouveau podcast.

Autre sujet brûlant : le « play-in ». Des joueurs et des coaches y sont opposés, la NBA veut le maintenir. Entre équité sportive et surplus de compétition, a-t-on trouvé le juste milieu ? Est-il possible d’améliorer la formule dès la saison prochaine ? Débuts de réponses et analyses dans ce podcast.

Bonne écoute !

Hype x Basket USA