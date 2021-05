Khris Middleton, le pompier de service

Ce n’était pas brillant mais les Bucks ont à l’usure, fait sauter le verrou de Miami grâce à un « game-winner » de Khris Middleton. Dans ce match marqué par une terrible maladresse, le shooteur All-Star du Wisconsin s’est montré l’un des plus adroits avec 27 points à 47% au shoot.

Mais parmi ses 10 tirs inscrits, on retiendra surtout le dernier qui a donné la victoire à son équipe. À égalité après à un 3-points de Goran Dragic, les hommes de Mike Budenholzer avaient 20 secondes pour rafler la mise. Le moment pour Middleton pour prendre ses responsabilités.

Les Bucks n’ont pas souhaité prendre de temps-mort

Défendu par Trevor Ariza, il demande l’écran de Brook Lopez qui roule directement vers le cercle. Lors de cette pose d’écran, Middleton ne panique pas et provoque le changement afin de se retrouver face à un Duncan Robinson bien moins fort qu’Ariza dans sa propre moitié de terrain. Décalé sur la droite à mi-distance avec encore 2 secondes à jouer, l’arrière déclenche son tir. C’est compliqué, et c’est un fadeaway, et malgré la forêt de bras, son tir fait ficelle !

« Je voulais juste me positionner à un endroit sur le parquet où je savais que je pourrais avoir Brook qui roule vers le cercle. » explique le héros de la soirée au micro d’ESPN. « J’ai fini par trouver une position de shoot donc je me suis juste élevé et j’ai envoyé. Je devais prendre le dernier tir, et j’ai donc utilisé un maximum de temps sur l’horloge. Et ensuite, quel que soit le résultat, on fait avec »

Alors qu’ils avaient la possibilité de prendre un temps-mort pour dessiner un système, les Bucks ont fait le choix de jouer la dernière possession à l’instinct. Une stratégie payante au regard du résultat. « Ça démontre la confiance que l’on a les uns envers les autres. Parfois, quand vous êtes dans le feu de l’action, vous ne devez pas appeler de temps-mort. On peut exécuter notre plan de jeu, tout le monde fait son boulot et on obtient le meilleur shoot possible. »

Un lieutenant qui prend ses responsabilités

De quoi frustrer Duncan Robinson lors de la conférence de presse pour ESPN. « Est-ce que j’aurais pu faire mieux ? Evidemment. Je vais en retenir la leçon. Ça fait mal mais nous devons vite passer à autre chose, retenir les leçons et continuer à avancer. »

Habitué à jouer le rôle de Lieutenant derrière Giannis Antetokounmpo, Middleton est pourtant l’un des arrières-ailiers les plus complets de la NBA comme le montrent ses 20 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne cette année. Un assassin silencieux et sous-estimé, mais qui déçoit rarement. « J’ai confiance en moi. On prend beaucoup de tirs, et on rate aussi pas mal. Mais on doit garder confiance en son travail. »

Et avec un Middleton à ce niveau, le salut de Milwaukee ne passe plus forcément par des performances stratosphériques du « Greek Freak », bien content d’avoir un tel bras droit pour prendre le dernier tir. « Quand vous avez un gars comme Khris qui prend la balle dans les derniers instants, vous savez ce qui va arriver. »