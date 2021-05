Sauf nouvelle catastrophe sanitaire, la saison NBA va retrouver un format normal la saison prochaine avec une saison régulière à 82 matches. Mais ça ne signifie pas pour autant que le « play-in » va disparaître… Adam Silver, le grand patron de la NBA, est favorable à son maintien, et c’est le comité directeur, composé notamment des 30 propriétaires, qui en décidera. Mais aussi les joueurs, par l’intermédiaire de leur syndicat.

« Je n’ai jamais caché que j’aimerais garder le play-in sur le long terme » a-t-il expliqué sur ESPN Radio. « J’ai deux instances à convaincre. D’abord, il y a les 30 franchises, et je pense que la plupart d’entre elles y sont favorables. J’ai conscience qu’on peut terminer 7e de la saison régulière, et qu’après une longue saison, on puisse se retrouver exclu des playoffs. Je comprends ces sentiments.

Mais dans le même temps, les équipes reconnaissent que l’intérêt apporté à davantage de matches et ces matches de play-in en valent la peine. Ensuite, il y a les joueurs. Hier, un membre du comité exécutif m’a dit qu’il aimait vraiment le « play-in » mais que dans le même temps, il pourrait potentiellement trouver ça un peu injuste. Par exemple, on peut finir 7e avec un nombre significatif de victoires d’avance sur le 8e, et on peut tout perdre en deux matches, et ça peut sembler injuste. »

« C’est bien de finir les Finals fin juin »

Dans cette interview, Silver explique que le format du « play-in » pourrait évoluer, mais que cela reste un énorme succès, et il a noté que sur les deux dernières semaines de saison régulière, 24 des 30 équipes avaient eu la possibilité de gagner une place. « Le play-in a eu un impact, rien que sur le fait que certaines équipes, qui auraient jeté l’éponge depuis plusieurs semaines, se sont battues jusqu’au bout pour aller au play-in. »

Pour la prochaine saison, Silver annonce donc que la saison devrait reprendre le 15 octobre et se terminer fin juin. « On aura une intersaison plus courte si on souhaite revenir à notre calendrier habituel » prévient-il. « Car si on débute plus tard, on débordera à nouveau pendant l’été, et ça continuera… Et puis, au niveau de l’intérêt des fans, et de ce que nous disent nos partenaires TV, c’est bien de finir les Finals fin juin. »

« On a étudié d’autres durées pour la saison régulière et on continue de le faire »

Pas question donc de débuter la saison à Noël comme certains joueurs le demandaient. Mais Silver assure que l’idée de réduire le nombre de matches reste sur la table. « On a étudié d’autres durées pour la saison régulière et on continue de le faire. Si on se base sur cette saison, je ne pense pas que ce soit un fort argument pour réduire le nombre de matches. Et puis, ce n’est pas un secret, il y a la partie business. Cela engendrerait une baisse de revenus. »

En clair, ce sera compliqué de toucher aux 82 matches même s’il reconnaît que cela pourrait être bénéfique pour la santé des joueurs, et que cela pourrait donner davantage d’importance à chaque match. « A l’extrême, il y a la NFL où chaque match a tellement de valeur qu’un fan ne peut pas rater un match. Ce sont toutes ces choses qu’on continue d’étudier. »