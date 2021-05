Le MVP de la nuit | Monumental Morant

On estime souvent que la scène des playoffs révèle les plus grands joueurs. Certes, il s’agissait d’une manche de « play-in » entre Warriors et Grizzlies, mais Ja Morant a bien été grand. Immense même. Du haut de son 1,91 mètre, il a répondu coup pour coup au meilleur marqueur de la ligue, et finaliste pour le titre de MVP, Stephen Curry.

Connu pour ses qualités de finisseur près du cercle, Morant a chassé sur les terres de son homologue, à savoir depuis la ligne à 3-points. La défense des Warriors l’a laissé ouvert plus d’une fois, défiant le joueur en deuxième année, à seulement 32% de réussite en carrière, de shooter.

Pari manqué par les Californiens car le meneur a converti cinq de ses dix tentatives, alors que Curry a terminé avec un moins bon ratio (6/15). Jamais Morant n’avait marqué autant de paniers primés depuis le début de sa jeune carrière.

Le meilleur rookie de l’an passé a encore plus impressionné durant la prolongation. À une minute trente de la fin, son équipe menée de deux points, il a fait confiance à son intérieur rookie, Xavier Tillman, pour sanctionner dans le corner après une passe depuis le cœur de raquette et une pénétration qui a fixé toute la défense.

Une pression voulue en fin de match

Sur la possession suivante, Morant a pris le dessus sur Curry en dribble pour terminer avec un « floater » soyeux. Il a enfin signé le tir de la gagne, à cinq secondes de la fin, après un « spin » devant Juan Toscano-Anderson, terminé avec un nouveau « floater » en toucher.

Un festival d’actions décisives donc pour Morant qui a terminé avec 35 points (14/29), 6 rebonds, 6 passes et 4 interceptions, soit 31 d’évaluation.

« Ce sont les tirs que je veux prendre, décrit-il très sobrement après la rencontre, au micro de Rachel Nichols. J’aime avoir la pression sur mes épaules. En fin de match, le coach veut mettre en place un écran mais je lui dit de me faire de la place. Je veux cette pression. »

Une pression si bien absorbée qu’il vient de décrocher une belle récompense : un ticket pour les playoffs. « On a bataillé tout au long de la saison. J’ai eu une chance d’y aller durant mon année rookie, cela s’est joué sur les derniers matches. En partant de là, on savait ce qu’il fallait et nous y voilà. »

Les Grizzlies avaient échoué d’un rien l’an passé, à Orlando, en s’inclinant en « play-in » face aux Blazers malgré déjà 35 points du rookie de l’époque.

Leader de la plus jeune équipe

Rachel Nichols lui fait remarquer que son équipe est la plus jeune (24 ans en moyenne), en dix ans, à accéder aux phases finales depuis le Thunder de Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook. A lui tout seul, Steph Curry a joué autant de matches de playoffs que tous les Grizzlies réunis !

« On sait qu’on est une jeune équipe mais on a quelques vétérans et nos coaches qui nous guident. En tant que meneur de jeu, je dois être un leader aussi. C’est évidemment ma première en playoffs mais certains y sont déjà allés. Cela va nous aider à savoir à quoi nous attendre. »

Ce qui les attend, c’est un premier tour face à la meilleure équipe de la ligue, le Jazz. Une équipe que Memphis n’a pas battu cette saison, en trois confrontations.

Face à Donovan Mitchell, une autre jeune vedette de la ligue, Ja Morant s’attend à « un combat. On les a affrontés plus tôt dans la saison et on n’a pas réussi à les battre. C’est la meilleure équipe de la ligue en ce moment. On sait à quoi s’attendre. On doit se mettre dedans et jouer 48 minutes. »