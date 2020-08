CJ McCollum prend les choses en main pour envoyer les Blazers en playoffs

Pas de round d’observation pour ce match à la vie à la mort pour les Grizzlies. Dillon Brooks est collé aux basques de Damian Lillard, mais ce dernier parvient à s’en débarrasser d’un superbe « stepback » à 3-points. Zach Collins ne rate pas deux fois du même spot et enfile aussi son tir extérieur pour remettre Portland devant. Kyle Anderson rentre bien son tir à 3-points mais Memphis lutte offensivement.

Terry Stotts aligne alors Jusuf Nurkic et Hassan Whiteside et la taille des Blazers pose problème. Les Grizzlies encaissent un 16-2 et Portland s’envole (28-14). Le coeur lourd du décès de sa grand-mère, touchée par le Covid-19, le Bosnien gobe huit rebonds en premier quart et ses coéquipiers sont plus solidaires en défense, à l’image de Mario Hezonja qui revient à toutes jambes contrer DeAnthony Melton. Les Blazers sont à +12 après 12 minutes (31-19).

Mais Memphis contre-attaque. Un 13-2 mené par Jonas Valanciunas qui domine contre Hassan Whiteside. Le Lituanien inscrit 14 de ses 16 points en deuxième quart, bien aidé par Dillon Brooks qui bombarde de loin. Il y a même un petit duel qui s’enclenche avec Damian Lillard, les deux joueurs se répondant à coup de 3-points. En parlant de coup, Dame s’en prend un, du genou de Jonas Valanciunas dans le dos.

Portland reprend tout de même le large avec Jusuf Nurkic qui continue son chantier, en double-double à 15 points et 17 rebonds à la pause. Ja Morant retrouve sa vivacité en fin de mi-temps, se jouant de Jusuf Nurkic au layup puis au teardrop. Avec un solide apport de Brandon Clarke, les Grizzlies ont réduit l’écart de moitié. Il n’y a plus que 6 points à la mi-parcours (58-52).

CJ McCollum s’occupe du « crunch time »

Privés de Zach Collins, les Blazers sont encore repris par leur mauvaise habitude du troisième quart. Memphis reprend le dessus dans l’agressivité et les devants au score, avec Ja Morant qui passe la surmultipliée. Le meneur rookie dunke sur le repli mal géré des Blazers et Brandon Clarke enchaîne quatre tirs à 3-points dans le quart-temps. Les Grizzlies jouent rapide à chaque occasion, avec un nouvelle relance pour Dillon Brooks au dunk.

Damian Lillard surprend son monde avec un gros dunk également, mais Portland est sur le reculoir. À 5/13 à 3-points, le meneur n’est pas vraiment en réussite et ça fait -5 avant le dernier quart (94-89). Le MVP de la « bulle » va toujours chercher ses points sur la ligne des lancers, cela dit. Avec CJ McCollum qui retrouve la mire, les lancers sont ce qui permet aux Blazers de tenir le rythme des jeunes Grizzlies.

Gary Trent Jr. se montre en défense et à 3 -oints et il permet à son équipe de se rapprocher, à 109-107 à 4 minutes de la fin. C’est alors CJ McCollum qui prend le contrôle du match, avec un 3-points et un stepback face à Ja Morant. Damian Lillard fixe ensuite toute la défense et décale Carmelo Anthony qui délivre à nouveau dans le crunch. Dillon Brooks et Ja Morant marquent à 3-points mais ça ne suffira pas (126-122).

Damian Lillard (31 points, 10 passes) et McCollum (29 points) ont tenu leur rang, tout comme Jusuf Nurkic (22 points, 21 rebonds, 6 passes et 2 contres) impérial sous les panneaux. Les Blazers s’offrent donc une septième qualification d’affilée en playoffs, et le droit de défier les Lakers à partir de mardi.