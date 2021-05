Une chaise et un maillot floqué du numéro 1 de « superfan » aux couleurs des Raptors et… un turban. Tous les éléments matériels en référence à Nav Bhatia ont été mis en vitrine. Comme annoncé début 2020, le « superfan » des Raptors a effectué son entrée au Naismith Basketball Hall of Fame cette semaine.

« Aujourd’hui était un rêve […]. Il y a maintenant un turban et un premier fan honoré au sein du Naismith Basketball Hall Of Fame. Je suis submergé par les émotions », a réagi l’intéressé sur Twitter.

Le natif de New Delhi (Inde) n’a pas caché sa fierté de voir son turban de sikh, qu’il n’a jamais cessé de porter, être mis en avant.

Son intronisation vient récompenser sa fidélité à sa franchise de toujours, dont il dit n’avoir raté absolument aucun match depuis la naissance des Raptors, en 1995.

On rappelle que Nav Bhatia, que nous avions rencontré en 2019 au moment du titre des Canadiens, a fait fortune dans la vente de voitures. Grâce à ses dollars (canadiens) et à sa renommée au Canada et dans l’univers NBA, il promeut à sa façon le multiculturalisme de Toronto et partout ailleurs.

En achetant notamment plusieurs milliers de tickets pour ramener des jeunes à la Scotiabank Arena, en y introduisant les célébrations du Nouvel an sikh, ou en lançant sa propre fondation dans l’optique de bâtir des terrains de basket au Canada et ailleurs. Avec un objectif en tête : « Rassembler le monde entier grâce au basket. »