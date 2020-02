En marge de l’annonce des finalistes pour sa promotion 2020, le Hall of Fame de Springfield a annoncé une nouvelle catégorie : la “Superfan Gallery”, pour récompenser les fans les plus célèbres et emblématiques.

Deux noms ont été annoncés pour devenir les pionniers : Nav Bhatia et Penny Marshall. La seconde est une actrice et réalisatrice, décédée en 2018, qui assistait à énormément de matches en Californie, que ce soient les rencontres des franchises de Los Angeles ou les matches des Kings et des Warriors.

Mais c’est bien le premier nommé qui résonne le plus, puisque Nav Bhatia a pris une dimension mondiale avec le titre de Toronto l’été dernier. Celui qui a fait fortune dans la vente de voitures n’a jamais manqué un match des Raptors en 24 ans d’existence pour cette franchise. En plus du titre et de la bague de champion remportés par son équipe préférée il y a quelques mois, le voilà désormais au panthéon. Quelle période pour lui.

« Je ne peux même pas dire que c’est un rêve qui devient réalité car ce n’est pas quelque chose dont on rêve en tant que fan », a-t-il tweeté. « Être mis à l’honneur par le Hall of Fame comme un des premiers à entrer dans la « Superfan Gallery », c’est incroyable. Ne me réveillez pas. Merci aux Raptors et au Hall of Fame. »

On peut désormais imaginer que d’ici quelques années, Spike Lee ou Jack Nicholson seront peut-être eux aussi intronisés au panthéon des plus grands fans de la NBA.