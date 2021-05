Facundo Campazzo ne s’imaginait pas un jour défendre sur Stephen Curry ou Damian Lillard

« C’est vrai qu’un rookie de 29 ans, 30 aujourd’hui, ce n’est pas habituel », rappelle-t-il avec un grand sourire. Facundo Campazzo est peut-être arrivé en NBA sur le tard, mais il n’aurait changé son parcours pour rien au monde. Après avoir dominé en Europe et brillé sur la scène internationale, le meneur argentin a relevé avec brio le challenge proposé par les Nuggets cette saison.

Alors qu’un nouveau défi de taille se présente avec les playoffs NBA (sans Jamal Murray), Facundo Campazzo est revenu sur ce qui a été un tournant majeur dans sa carrière.

« Ça a été un gros changement. Ça a fait de moi un meilleur joueur, une meilleure personne aussi. Je suis arrivé ici avec les yeux grands ouverts, pour essayer de tout capter, apprendre de tout. J’ai essayé de mieux connaître mes coéquipiers, mon équipe, la ville, la ligue et aujourd’hui je me sens plus à l’aise qu’au début », a-t-il reconnu.

Un rêve devenu réalité

L’Argentin ne s’en cache pas, jouer en NBA était son rêve et il savoure désormais l’occasion de se mesurer aux meilleurs. « Ça a toujours été mon rêve. Je ne voulais pas arrêter ma carrière sans me dire que j’avais au moins essayé un jour. C’est la meilleure ligue du monde ».

« Facu » a su compenser son petit gabarit par une énergie incroyable à chaque instant afin de se faire sa place dans la rotation de Mike Malone. Et parmi les souvenirs qui resteront de cette saison, ses deux meilleurs matchs offensifs à 19 points contre les stars de New Orleans et Brooklyn garderont une place toute particulière.

« C’est très drôle, parce que j’avais l’habitude de regarder ce genre de joueurs à la télé ou sur les jeux vidéo. C’est fou… Je parle toujours avec mon frère au téléphone et je dis que c’est fou parce qu’il y a encore un an de ça, nous ne pensions même pas un jour que nous parlerions de défendre sur Steph Curry ou Damian Lillard, ou ce genre de stars ».