Steve Nash se repose sur son expérience de joueur pour gérer ses premiers playoffs en tant que coach

Plombés par les blessures toute la saison, les Nets ont tout de même réussi à accrocher la deuxième place de la conférence Est, désormais synonyme de duel face aux Celtics pour le premier tour à venir des playoffs.

À la tête de la troupe de Brooklyn, Steve Nash a plutôt bien géré sa barque en concluant sa première saison sur le banc à 48 victoires (pour 24 défaites), tout ça en jonglant avec 37 rotations différentes à cause des blessures et absences diverses de ses joueurs.

Un vrai patron sur le banc

« On ne sait jamais comment les coachs vont être, surtout pour les coachs débutants », explique Blake Griffin dans le New York Post. « Mais ce qui m’a vraiment impressionné, c’est son calme pour un coach débutant. Son calme est normalement quelque chose qu’on apprend et qu’on développe avec les années à ce poste. Il a un plan de jeu. Il a un message à nous relayer. »

La plus grande qualité de Steve Nash dans son nouveau rôle de patron du banc, c’est qu’il a déjà été patron sur le terrain. Son palmarès et sa carrière parlent pour lui. Du coup, tout le monde l’écoute, sans broncher.

« Il m’a dit qu’il était arrivé en finale de conférence quatre fois dans sa carrière. C’est ma deuxième année dans la Ligue et je suis dans la rotation [d’un favori au titre] », avance ainsi Nic Claxton. « Je ne le prends clairement pas pour acquis. »

Plus encore, Steve Nash a été performant avec Brooklyn car il a toujours la même capacité analytique. Il lit le jeu de son équipe, et de l’adversaire, et peut réagir rapidement en apportant des ajustements qui parlent à ses joueurs.

« Il est très bon pour relever les détails sur lesquels on peut faire mieux », confirme Blake Griffin. « On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout arrêter mais en tant qu’ancien joueur qui est désormais coach, il faut avoir cette mentalité. Ça sert beaucoup l’équipe, surtout en playoffs quand on joue contre les meilleurs joueurs et qu’ils vont marquer des points. Il ne faut pas dramatiser. Il faut rester intelligent. »

Tout est bon pour inspirer ses troupes

Bien souvent placé, mais jamais titré en tant que joueur, Steve Nash peut en tout cas tirer beaucoup d’exemples concrets provenant de sa carrière pour inspirer ses troupes. Même s’ils ressemblent parfois aux clichés et poncifs habituels, ses mots sont d’autant plus lourds de sens qu’il les a vécus durant sa glorieuse, mais frustrante, carrière.

« On est tous les produits de nos expériences, donc il est inévitable que mes expériences vont dicter ce que je vois, comment je réagis aux playoffs, que ce soit conscient ou inconscient », explique Steve Nash. « Si je ne vais pas nécessairement faire des liens directs avec tout ce qui m’est arrivé et ce qui va se passer avec notre groupe, je serai évidemment influencé et j’essaierai de l’utiliser pour avancer. C’est comme ça qu’émergent le savoir et la sagesse. »

Membre d’une équipe titrée, en tant que consultant chez les Warriors, il a cette fois un rôle primordial dans la course au titre. Pour lui, il n’est cependant pas question de se rattraper d’échecs passés : il s’agit plus simplement de saisir une opportunité en or, avec un effectif sans équivalent (si tout le monde reste en bonne santé).

« Je pense que c’est un peu différent. Moi, je suis là pour aider les gars à trouver le succès et pour leur donner la meilleure chance de jouer leur meilleur basket. Pour aller le plus loin possible et gagner un titre. C’est quelque chose qui est très gratifiant pour moi et qui me motive à travailler dur pour mener ce groupe. »

Alors, s’il faut parfois épicer ses discours d’anecdotes issues de sa carrière ou au contraire s’oublier un peu pour laisser le groupe vivre ses propres expériences, Steve Nash le fera bien volontiers. La légende canadienne est prête à s’adapter à toutes les situations.

« Ce n’est pas vraiment noir ou blanc, c’est un peu gris. C’est tout un art. Je veux être capable de m’adapter et de comprendre que mon groupe n’aura pas les mêmes expériences que moi. On doit être prêt à mettre l’équipe dans la meilleure position pour tourner à plein régime au bon moment. »