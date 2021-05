Comme à Miami où on espère que Trevor Ariza pourra prendre la place de Jae Crowder pour essayer de faire aussi bien que l’an passé, à savoir une place en finale, du côté de Denver, on table sur Aaron Gordon pour faire aussi bien, sinon mieux, que Jerami Grant, excellent lors des derniers playoffs.

Et les Nuggets ont quelques arguments pour être confiants. Depuis l’arrivée de l’ancien dunkeur du Magic, Denver présente un bilan de 21 victoires pour 7 défaites, l’un des meilleurs de la Ligue.

« Aaron Gordon a été une très bonne recrue pour nous à la « trade deadline ». Toute l’équipe a été très bonne depuis la deadline », confirme Mike Malone sur NBC Sports. « Mais maintenant, on joue face à une équipe qui n’a pas d’ailier d’élite, ce fameux ailier dont tout le monde s’inquiète. Au lieu de ça, Portland a trois arrières d’élite qui cumulent des stats incroyables chaque soir, et comme vous le savez, on a utilisé Aaron Gordon pour défendre sur ces arrières. Que ce soit Norman Powell, CJ McCollum ou Damian Lillard, ça va être un sacré défi, mais pas seulement pour Aaron Gordon. »

Entre la taille des Nuggets et le « small ball » des Blazers, il va y avoir une opposition de styles, dans laquelle Aaron Gordon aura un rôle déterminant à jouer. S’il parvient à limiter l’apport d’un Norman Powell ou d’un CJ McCollum, il aura déjà réussi une partie de sa mission.

Ce qui ne fera aucun doute, c’est le niveau de motivation d’Aaron Gordon, recruté pour aller loin en playoffs.

« Il était content d’arriver ici parce qu’il sait quelle type d’équipe on a et le succès qu’on a eu récemment », reprend Mike Malone. « Il voulait en faire partie et maintenant que les playoffs sont là, ça va être une superbe opportunité pour Aaron de prouver sa valeur des deux côtés du terrain. Je n’ai aucun doute qu’il va y arriver. »

« On sait que ça va être une longue série »

De son côté, le joueur approche sa deuxième apparition en playoffs (seulement, en sept saisons) sans s’ajouter de pression : « Je dois jouer mon jeu. Je dois vraiment montrer ce que je peux faire en attaque et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour aider mon équipe à gagner. »

À 10 points, 5 rebonds et 2 passes, Aaron Gordon n’est plus aussi productif qu’au Magic. Mais l’ailier volant accepte bien volontiers de se rationner en « ticket shoots » si ça peut l’amener à passer enfin un tour de playoffs.

« On sait que Portland est une grosse équipe. Ils ont beaucoup d’arrières, mais ils ont aussi beaucoup de battants dans leur équipe. Ils ne vont reculer devant aucun défi. On doit avant tout protéger notre terrain. C’est le plus important. On doit s’imposer à domicile au match 1. On sait que ça va être une longue série. »

En attendant l’ouverture des hostilités ce samedi, les joueurs du Colorado s’impatientent… Cette plage de repos prolongé est agréable, mais attention à ne pas trop relâcher la pression non plus !

« Cette semaine de préparation est un cadeau mais aussi un cadeau empoisonné », conclut Mike Malone. « C’est bien parce que ça nous donne beaucoup de temps pour nous préparer, on a le temps de laisser du repos, mental et physique, à nos joueurs. Mais il y a aussi une partie de nos gars qui veulent déjà commencer, et je suis sûr qu’à Portland c’est pareil. Allons jouer, parce qu’on n’a jamais eu autant de repos de toute la saison. Samedi ne peut pas arriver plus tôt… »