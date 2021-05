Une Converse G4 personnalisée pour Draymond Green

Converse sort le grand jeu pour l’un de ses plus glorieux représentants avec une « Player Edition » de choix de la G4. La « Hyper Swarm » propose un modèle jaune-orangé sur lequel le logo de la marque et l’étoile ressortent en noir, le tout sur une semelle noire et dorée.

Équipée des technologies de mousse Nike React au niveau du talon et Nike Zoom à l’avant-pied, la Converse G4 « Hyper Swarm PE » sortira le 26 mai. Son prix devrait avoisiner les 110 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan XXXV « Cosmic Deception » aux couleurs de la star des Mavericks : Luka Doncic