Stephen Curry était en manque de matches à enjeux

Pour Steve Kerr, « la pilule est difficile à avaler. » Les Warriors comptaient 13 points d’avance à la mi-temps face aux champions en titre. « C’était notre match, et on n’est pas parvenu à le finir » regrette le coach de Golden State, qui doit déjà se projeter sur le prochain match face aux Grizzlies.

C’est frustrant et dans le même temps encourageant car les Warriors ont obligé les Lakers à sortir le très grand jeu, et pour Frank Vogel, la performance de Stephen Curry est « au-dessus d’incroyable« . « Comme dirait Steve Kerr, on lui a envoyé tout ce qu’on avait en stock, et pourtant, il finit avec 37 points !«

« Il s’est passé quasiment deux ans depuis les Finals, deux ans sans un match avec ce genre d’enjeux »

Les Lakers ont changé sur tous les écrans. Ils n’ont pas lâché Curry d’une semelle, et dans le dernier quart-temps, il parvient encore à inscrire 11 points. Un Curry déçu, mais heureux de rejouer un match à enjeux.

« Dans le 3e quart-temps, sur le banc, j’ai même dit à Jordan Bell que ça m’avait manqué » raconte-t-il. « Il s’est passé quasiment deux ans depuis les Finals, deux ans sans un match avec ce genre d’enjeux. On vit pour ça. C’est pour ça qu’on bosse tellement dur pour donner le meilleur de nous-mêmes. (…) Là, ça craint parce qu’on a perdu mais l’ambiance était géniale. On a très bien joué, et je suis fier de chacun des joueurs qui a posé le pied sur le parquet ce soir. »

En défense sur LeBron James sur ce shoot de la gagne à neuf mètres, Stephen Curry raconte ce 3-points décisif.

« C’était un système cassé, et j’avais l’impression qu’il était en dehors de l’action. Mais ils l’ont trouvé. Il a trouvé son équilibre au bon moment, et il a mis dedans. C’est difficile à encaisser car on s’attendait à prendre le rebond, et à partir en contre-attaque pour prendre les commandes. Mais tout a changé quand il a mis ce tir. Les très grands joueurs inscrivent tout le temps de grands paniers, et c’est ce qui est arrivé. «

Un tir qui n’est pas sans rappeler celui de Kyrie Irving dans le Game 7 des Finals 2016… « J’avais déjà vu ça il y a cinq ans, et je sais à quoi ça ressemble. Cette fois, j’étais un peu plus loin, et je ne m’en veux pas trop. »

D’autant que les Warriors n’ont pas perdu un titre cette nuit, et qu’ils ont même une nouvelle chance d’aller en playoffs. Ce sera vendredi face aux Grizzlies, une formation qu’ils ont battue dimanche dernier pour justement gagner le droit d’affronter les Lakers et d’avoir deux chances de se qualifier.

« En rentrant dans le vestiaire, les gars étaient frustrés, énervés et déçus parce qu’on n’avait pas fini le travail. Mais on sera prêt vendredi pour le match le plus important de l’année ! » conclut Stephen Curry.