Le MVP de la nuit | Jonas Valanciunas, Monsieur « Double double-double »

Il avait manqué deux des trois matches de saison régulière face aux Spurs, et Jonas Valanciunas leur a fait très mal cette nuit, imposant sa technique, ses kilos et ses centimètres.

On l’avait annoncé dans notre présentation du match, et le Lituanien a marché sur les Spurs avec un double-double de mammouth : 23 points, 23 rebonds et 3 contres ! C’est son quatrième « Double double-double » de la saison, et personne n’a fait mieux ! C’est aussi son 50e « double-double » de la saison, en 63 matches, preuve de sa régularité.

Dans son sillage, Memphis réalise le début de match parfait pour mener 27-6 après sept minutes. Le trio Morant-Jackson-Valanciunas joue les yeux fermés, et on se dit que San Antonio va vivre une soirée cauchemar. Sauf que Taylor Jenkins décide de reposer son pivot, et la sanction est immédiate. Les Spurs signent un 17-0 lorsque « JV » est sur le banc… et voilà comment finalement, on s’embarque dans une rencontre à suspense.

« Ce sera une question de vie ou de mort »

« Peu importe que les choses aillent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, l’important, c’est de rester soudés et de jouer comme on sait le faire » réagit ainsi Jonas Valanciunas. « Au début de match, on s’est enflammé et je leur ai dit : ‘Ne vous énervez pas. Continuez à exécuter les systèmes. Faites les petites choses.’ C’est ce que les bonnes équipes font, et on l’a fait. »

Si le Lituanien prend la parole, c’est parce qu’avec ses 43 matches de playoffs, il est de loin le joueur le plus expérimenté de sa formation. Il en a vécu des rencontres chaudes et à enjeu, même sur le plan international, et il sait que cette victoire face aux Spurs n’est qu’une étape.

« Il nous en reste encore une à aller chercher » rappelle-t-il. « C’est vraiment important, et c’est aussi important que le match de ce soir. Ce sera une question de vie ou de mort. C’est comme ça qu’on construit notre confiance. C’est comme ça qu’on construit de l’expérience. »

Rendez-vous vendredi soir, au Chase Center de San Francisco, pour un match qualificatif pour la 8e place, synonyme de playoffs. Il y a quatre jours, les Grizzlies défiaient déjà les Warriors, au même endroit, pour décrocher la 8e place avant le « play-in ».