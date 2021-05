Masai Ujiri ému aux larmes en pensant à ses Raptors…

C’est peut-être le free agent le plus influent de l’été prochain…

Président des Raptors, Masai Ujiri arrive au bout de son contrat, et son nom va circuler partout s’il ne prolonge pas à Toronto. À 50 ans, il prévient que la priorité demeure de prolonger aux Raptors, mais il a des exigences, et si ses dirigeants ne sont pas capables d’y répondre, alors il partira.

« Tout le monde parle d’un chèque en blanc, mais je ne suis pas focalisé là-dessus » prévient-il. « On doit aller de l’avant en tant que franchise pour se battre avec les meilleurs. Il s’agit uniquement de gagner un titre à nouveau. Tout le monde a oublié ce qu’il s’est passé il y a deux ans. On a gagné, mais aujourd’hui personne ne s’en préoccupe. On veut en gagner un autre, c’est ce qu’on veut faire. On veut se préparer à en gagner un autre. On ne veut pas jouer le play-in, on ne veut pas jouer les playoffs. On veut gagner un titre. »

De retour à Toronto, il a prévenu qu’il allait appeler les autorités pour les convaincre de laisser les Raptors jouer à Toronto la saison prochaine.

Le déménagement à Tampa a énormément pesé sur le mental des joueurs et des dirigeants, et Masai Ujiri fera tout son possible pour éviter cela à nouveau. « Vu tout ce qu’on a vécu, on est 30e sur 30 dans ce domaine. »

« J’ai beaucoup de choses en tête et de besoins pour qu’on aille de l’avant »

Sur les tablettes des Knicks et des Wizards qui pourraient lui offrir un pont d’or pour l’arracher à Toronto, Masai Ujiri est un homme de projets. Il a pris les Raptors tout en bas, et les amener au titre. Il s’est aussi entouré d’hommes et femmes de confiance, et il a participé à la création d’une équipe de G-League, d’un nouveau centre d’entraînement ou encore à la tenue du All-Star Game.

« Quel est le prochain tremplin ? Quelles seront les cinq prochaines années ? Quelles seront les dix prochaines années ? » demande-t-il. « Qu’allons-nous faire pour se mêler au débat avec les plus grandes équipes ? C’est la discussion que je veux avoir les propriétaires. Je vais venir avec des questions, et j’ai beaucoup de choses en tête et de besoins pour qu’on aille de l’avant, et je pense que la direction est prête à les entendre. »

Interrogé enfin sur les réactions de Kyle Lowry, Nick Nurse ou encore Fred VanVleet à son égard, Masai Ujiri a finalement craqué. « Ces gars sont incroyables. Je les aime comme ma famille ».

Pas sûr qu’ils soient tous encore là à la rentrée…