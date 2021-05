Preview Playoffs 2021 | Milwaukee (3) – Miami (6)

Les Bucks vont pouvoir s’offrir leur revanche. Éliminés sans gloire (1-4) par le Heat la saison dernière, dans la « bulle » d’Orlando, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo débutent leur campagne de playoffs 2021 par un duel aussi alléchant que piégeux, face au dernier finaliste NBA. L’occasion pour eux de laver l’affront de cet exercice 2019/20, terminé sur une triste note, malgré une saison régulière de folie et un statut de meilleure équipe de la ligue.

Dans le rôle du bourreau : Miami, intraitable à Disney World et à son meilleur niveau tout au long des playoffs, avant de déposer les armes devant LeBron James, Anthony Davis et les Lakers. Et sur la route de ces Finals, les joueurs floridiens s’étaient donc défaits assez tranquillement de Milwaukee, en carburant à plein régime lors de cette série, dominée de la tête et des épaules. Au grand dam du double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, qui s’est une fois de plus cassé les dents sur la défense de zone d’Erik Spoelstra.

Revanchards à l’image du « Greek Freak », qui se doit enfin de sortir une campagne de playoffs référence à 26 ans, les Bucks devront ainsi combattre d’entrée leurs vieux démons, cette année. Bonne nouvelle : ils pourront compter sur toutes leurs recrues pour ce premier tour, de Jrue Holiday à Bobby Portis, en passant par P.J. Tucker, Jeff Teague et Bryn Forbes. Contrairement au Heat, qui se présentera sans le malheureux Victor Oladipo. Un vrai coup du sort.

PRÉSENTATION DES BUCKS

Le cinq de départ : J. Holiday, D. DiVincenzo, K. Middleton, G. Antetokounmpo, B. Lopez.

Le banc : J. Teague, B. Forbes, P. Connaughton, P.J. Tucker, B. Portis.

Le coach : M. Budenholzer.

La déception de la dernière saison digérée, les Bucks ont remis le bleu de chauffe cette année. Toujours emmenés par leur duo Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton, désormais épaulé par le solide Jrue Holiday, les joueurs du Wisconsin ont, certes, été moins souverains en 2020/21 qu’il y a un an. Qu’importe, Milwaukee figure une fois de plus dans le Top 3 de sa conférence. Montés en puissance tout au long de leur campagne, les hommes de Mike Budenholzer ont enfin trouvé leur rythme de croisière à l’approche des playoffs, où ils se doivent de briller. En témoignent leurs 11 victoires sur leurs 15 derniers matchs…

POINTS FORTS

La force de frappe offensive. Offensivement, les Bucks ne cessent de faire partie des meilleures équipes de la ligue, sans gâcher et en s’appuyant sur ce qu’ils savent faire de mieux. Preuve en est, leurs 116.5 points marqués sur 100 possessions (4e plus gros total NBA), leurs 49% de réussite aux tirs (3e meilleur pourcentage de NBA) et 39% à 3-points (4e meilleur pourcentage de NBA), ou leurs 14.5 points en contre-attaque (3e plus gros total de NBA). Un vrai rouleau-compresseur, orchestré par Mike Budenholzer et sublimé par les présences de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday et compagnie.

Un effectif dense. Si le trio Jrue Holiday – Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo est inamovible, les Bucks peuvent l’entourer de bien des façons, toutes diverses, en fonction du cinq adverse. Mike Budenholzer peut ainsi décider d’utiliser Brook Lopez, Bobby Portis ou le nouveau venu P.J. Tucker dans la raquette, pour accompagner le « Greek Freak ». Sur les extérieurs, ce sont Donte DiVincenzo, Pat Connaughton et Bryn Forbes qui peuvent se relayer. À moins que ce ne soit Jeff Teague, plus organisateur, pour décaler Jrue Holiday dans un rôle de pur arrière. Un choix de riche comme il les aime, pour « Coach Bud ».

POINTS FAIBLES

Le jeu sur demi-terrain. Face à une équipe du Heat connue pour jouer sur un tempo très lent, la patience des Bucks et de Giannis Antetokounmpo sera mise à rude épreuve. Désireuse de jouer rapidement (102.9 possessions par match, le 2e plus haut total de NBA), la franchise du Wisconsin mise sur ses forces et la puissance de son double MVP, lorsqu’il est lancé, pour écraser ses adversaires. Sauf que quand le rythme se ralentit et que le « Greek Freak » est forcé de faire la différence par son shoot, ça devient beaucoup plus compliqué. Les Bucks ont pas mal modifié leur système offensif pour en tenir compte, à voir si ces ajustements seront payants dans ces playoffs…

Le coaching en playoffs. Excellent entraîneur de saison régulière, Mike Budenholzer n’a jamais encore été transcendant en playoffs. Disciple de Gregg Popovich, le Coach de l’année 2015 et 2019 doit adapter ses méthodes pour ce type d’échéances, où les meilleurs se doivent de jouer une quarantaine de minutes. L’an passé par exemple, en s’entêtant à impliquer un maximum de joueurs de sa rotation, Mike Budenholzer s’est souvent perdu sans jamais s’adapter, en laissant trop longtemps ses remplaçants face aux titulaires du Heat, utilisés à outrance par un Erik Spoelstra qui l’a nettement dominé tactiquement. Bis repetita en 2021 ?

PRÉSENTATION DU HEAT

Le cinq de départ : K. Nunn, J. Butler, D. Robinson, T. Ariza, B. Adebayo.

Le banc : G. Dragic, T. Herro, A. Iguodala, N. Bjelica, D. Dedmon.

Le coach : E. Spoelstra.

À l’image des Lakers, l’autre finaliste NBA du précédent exercice a également connu une saison 2020/21 des plus mouvementées. D’abord perturbé par la contamination au Covid-19 de plusieurs de ses joueurs, dont Jimmy Butler, le Heat a longtemps eu du mal à s’installer dans le Top 8 de sa conférence. Mais une fois le retour de « Jimmy Buckets » acté, la franchise floridienne a pu quitter la triste 13e place qu’elle occupait encore fin janvier. Pour finalement se battre jusqu’au bout pour l’avantage du terrain au premier tour. Sans succès. Mais leurs certitudes des derniers playoffs sont, elles, bien présentes.

POINTS FORTS

L’axe Jimmy Butler – Bam Adebayo. Depuis le début de leur association en 2019/20, les deux All-Stars portent à bout de bras le Heat dans les grands rendez-vous. Plus que jamais responsabilisés au moment des playoffs, Jimmy Butler et Bam Adebayo s’occupent de tout pour leur équipe : assurer une bonne assise défensive, organiser le jeu et alimenter le scoring à mi-distance ou dans la peinture. La charge qui incombe aux tous meilleurs et, comme lors des playoffs 2020, le duo Butler/Adebayo devra tenir son rang pour aider Miami à passer des tours. À commencer par le premier.

Un collectif intact. Contrairement à certaines autres équipes de la ligue, le Heat n’a quasiment pas bougé entre les exercices 2019/20 et 2020/21. En réalité, seul l’expérimenté Trevor Ariza a remplacé Jae Crowder dans le cinq de départ floridien. Mieux encore, ce collectif où les rotations sont clairement définies dispose d’un incroyable vécu depuis la « bulle » d’Orlando. C’est d’ailleurs cette impressionnante cohésion qui permet aux joueurs de Miami d’être aussi efficaces en défense, notamment lorsqu’ils passent en zone. Un bel avantage au moment d’attaquer les playoffs.

POINTS FAIBLES

Un banc au rendement très fluctuant. Si Mike Budenholzer s’appuie peut-être trop sur son banc, Erik Spoelstra doit lui faire attention avec ses remplaçants, car l’équilibre attaque/défense n’est pas toujours au rendez-vous. L’apport de Tyler Herro et compagnie peut être très fluctuant, le Heat n’étant qu’à la 21e place en terme d’impact du banc. Ça s’est un peu stabilisé avec le retour en forme de Jimmy Butler et Bam Adebayo, mais l’entraîneur floridien a travaillé ses rotations toute l’année pour gérer le problème.

Une équipe connue de tous. Le fait que le Heat soit sensiblement la même équipe depuis bientôt deux ans rend aussi son jeu plus prévisible. Laissant ses adversaires avec la possibilité de s’y adapter plus facilement, surtout lorsque ceux-ci les ont déjà affrontés par le passé. Erik Spoelstra se devra donc d’user d’ingéniosité tactiquement, afin de déstabiliser la défense des Bucks, qui aura pour mission première de limiter l’impact du trio Jimmy Butler – Duncan Robinson – Bam Adebayo, en l’isolant du reste de ses coéquipiers. Et si Milwaukee y parvient…

CLÉS DE LA SÉRIE

La défense sur Giannis Antetokounmpo. Historiquement, le « Greek Freak » n’est jamais trop en réussite face au Heat d’Erik Spoelstra et sa défense de zone. Ces dernières années, défendu par Bam Adebayo, il arrive au Grec de se déchirer et d’avoir beaucoup moins d’impact contre Miami. À l’image des playoffs 2020 où, avant de se blesser, il ne tournait « qu’à » 21.8 points par match (51% aux tirs). Même chose cette saison, avec ses 16.7 points par match (49% aux tirs), derrière lesquels se cachent certes deux « blowouts ». Mais à ce stade la compétition, un Giannis Antetokounmpo très bien contenu provoquera très certainement la chute des Bucks…

L’adresse à 3-points du Heat. Face à l’attaque de feu de Milwaukee, capable d’inscrire 29 tirs primés en un soir, Miami se devra d’être impérial défensivement et efficace offensivement, pour faire déjouer son rival et tenir la cadence. En comptant, notamment, sur sa réussite extérieure, essentielle face aux hommes de Mike Budenholzer, connus pour offrir de nombreuses tentatives à leurs adversaires à 3-points (près de 39 cette saison, le 3e plus gros total NBA). Quelque chose que le Heat avait su bien faire dans la « bulle » contre les Bucks, convertissant 37% de ses tirs derrière l’arc, pour 15 réussites de moyenne à 3-points.

L’impact de Jrue Holiday. Recruté pour apporter du punch sur la ligne arrière des Bucks, après les énièmes prestations décevantes d’Eric Bledsoe en playoffs, l’ancien joueur des Pelicans va pouvoir prouver qu’il n’a pas été ramené pour rien dans le Wisconsin. Sans doute utilisé régulièrement en défense sur Jimmy Butler, qui trouvera là un défenseur capable de lui répondre physiquement, le meneur de 30 ans aura aussi pour mission d’enfoncer les Goran Dragic, Kendrick Nunn et autres Duncan Robinson, plus frêles que lui. En plus de décharger Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo à la création, tout en représentant une vraie menace loin du ballon.

SAISON RÉGULIÈRE

29 décembre : Miami – Milwaukee (97-144)

30 décembre : Miami – Milwaukee (119-108)

15 mai : Milwaukee – Miami (122-108)

VERDICT

Dans un contexte normal, avec leur esprit de revanche et l’expérience encore engrangée depuis un an, les Bucks semblent s’avancer en favoris de cette série. D’autant plus que leurs recrues, Jrue Holiday en tête, semblent avoir véritablement renforcé l’équipe, qui disposera réellement de l’avantage du terrain cette année.

Plus attendus que jamais en playoffs, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers n’ont d’autre choix que d’atteindre au moins la finale de conférence pour pouvoir parler de saison réussie. Et permettre à Mike Budenholzer de conserver son poste, lui qui pourrait bien être remercié en cas de nouvelle contre-performance. En danger, le coach de Milwaukee a donc tout intérêt à avoir retenu ses erreurs du passé, qui lui ont valu de se faire durement critiquer pour ses rotations trop « prudentes » et son coaching trop frileux, inadaptés aux grands rendez-vous mais plutôt à la saison régulière.

Contrairement aux Bucks, certes dirigé d’une main de maître par l’inamovible Erik Spoelstra, le Heat n’apparaît pas plus fort que l’an dernier. Il faut dire que la blessure de Victor Oladipo, censé faire passer un cap à la franchise, n’a pas aidé Miami, toujours solide mais qui n’a finalement pas vraiment pu se renforcer. En moins d’un an, les précieux Jae Crowder et Kelly Olynyk sont ainsi partis, pour être remplacés par les vaillants mais plus limités Trevor Ariza, Nemanja Bjelica et Dewayne Dedmon. Suffisant pour contenir Giannis Antetokounmpo et compagnie ? Rien n’est moins sûr.

D’où notre tendance à privilégier les Bucks lorsqu’il faut désigner l’équipe qui se qualifiera en demi-finale de conférence, le Heat ayant eu bien trop de mal à trouver son rythme lors de cet exercice si particulier. Ce qui pourrait se payer cash, sur la durée, contre un adversaire aussi préparé (et reveanchard) que Milwaukee.

Milwaukee 4-3

CALENDRIER

Game 1 : à Milwaukee, samedi 22 mai (20h00 en France)

Game 2 : à Milwaukee, lundi 24 mai (01h30, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 3 : à Miami, jeudi 27 mai (01h30, dans la nuit de jeudi à vendredi en France)

Game 4 : à Miami, samedi 29 mai (19h30 en France)

Game 5* : à Milwaukee, mardi 1er mai (à déterminer)

Game 6* : à Miami, jeudi 3 juin (à déterminer)

Game 7* : à Milwaukee, samedi 5 juin (à déterminer)

* Si nécessaire.