Avec la manière, le Heat prend sa revanche sur les Bucks

Pas le temps d’avoir la gueule de bois pour le Heat ou de sabrer le champagne côté Bucks, puisque les deux formations se retrouvent déjà pour la revanche. Forcément, on scrute la réaction de Miami après l’humiliation de la veille, et les hommes d’Erik Spoelstra décident de jouer vite, et même très vite, voire trop vite. La défense est bien plus active que la veille, mais en attaque, ça entraîne du déchet.

Tyler Herro plante un 3-points pour prendre confiance, il défend mieux sur Khris Middleton, et sous les panneaux, Bam Adebayo retrouve des couleurs. Son duel avec Giannis Antetokounmpo donne le don au match (10-9). Les deux formations se rendent coup pour coup, et c’est l’entrée de D.J. Augustin qui fait le plus grand bien aux Bucks. Jrue Holiday est décalé à l’arrière, et Milwaukee sanctionne (17-12). En face, Erik Spoelstra fait confiance à Kelly Olynyk, et le Canadien découpe la défense en trailer. À ses côtés, Dragic profite du mauvais repli défensif pour aller jusqu’au bout, et Miami signe un 11-0 pour prendre les commandes après douze minutes (25-19).

Le festival des Bucks continue

Le souci, c’est qu’en face, il y a des shooteurs, et comme la veille, les Bucks prennent feu. Quatre tirs primés de suite, signés Pat Connaughton et Brook Lopez, et voilà Milwaukee devant (31-29). Le Heat n’est pas en reste avec Olynyk et Gabe Vincent, et c’est reparti pour un concours à 3-points. Bryn Forbes sort du banc pour y participer, et Milwaukee s’échappe (42-36). À Miami, Bam Adebayo prend le match à son compte, il défie en un-contre-un Bobby Portis puis Giannis Antetokounmpo, et le Heat respire mieux.

Sauf que les 3-points continuent de pleuvoir côté Bucks, et l’écart se creuse à nouveau (56-44). C’est Goran Dragic qui sauve les meubles en fin de mi-temps pour ramener le score à -5 (56-51).

Au retour des vestiaires, Duncan Robinson est le premier à allumer la mèche pour conclure un 10-0, sauf que ça réveille le « Greek Freak ». À 3-points ou au dunk, le double MVP marche sur ses adversaires, et les Bucks déroulent. Ils signent un 16-4 pour prendre 14 points d’avance (72-58). On craint évidemment le pire pour le Heat, et c’est Avery Bradley qui va être l’élément moteur pour ne pas sombrer, et même revenir au score.

Avec toujours Kelly Olynyk à 3-points ou Goran Dragic en contre-attaque, le Heat résiste au alley-oop et au dunk de Giannis Antetokounmpo. Mentalement, il faut être costaud pour ne pas sombrer, et à l’image de Tyler Herro, exemplaire en défense sur Khris Middleton, le Heat s’accroche (86-80).

Tyler Herro efficace des deux côtés du terrain

Déjà très bon en défense, Tyler Herro sort également le grand jeu en attaque, et il ramène les siens à -3 à l’entame du dernier quart-temps (91-88). Le Heat va mieux, et c’est Kelly Olynyk, encore lui, et encore à 3-points, qui redonne l’avantage aux finalistes 2020 (96-93).

Goran Dragic l’imite par deux fois, puis c’est au tour d’Avery Bradley sur un « step-back », et voilà le Heat qui prend 10 points d’avance (105-95). Côté Milwaukee, Khris Middleton est muselé et Giannis Antetokounmpo ne peut pas tout faire. Résultat : Milwaukee ne marque plus un point pendant trois minutes, et le Heat se détache (114-99).

Il reste trois minutes à jouer, et les Bucks ne reviendront pas. C’est Tyler Herro, ligne de fond, qui inscrit le dernier panier pour une victoire 119-108.

L’affront de la veille est effacé, et par séquences, on a retrouvé le Heat de la « bulle », notamment en défense.