Joueurs de la semaine | Trae Young refait surface

Les Hawks et les Blazers seront en playoffs à partir du week-end prochain, et la NBA a choisi de récompenser leurs leaders pour leur belle fin de saison. À l’Est, Trae Young a terminé cette dernière semaine de saison régulière avec 24.3 pts, 8.5 pds et 4.3 rbds de moyenne pour quatre victoires en quatre matches. C’est la 3e fois que le meneur des Hawks remporte ce trophée, et il fait preuve d’une belle régularité : une fois par saison.

À l’Ouest, un habitué du trophée puisqu’il s’agit de Damian Lillard, qui restait sur une impressionnante de série de sept matches à 30 points et plus avant le match de la nuit dernière face aux Nuggets. Déjà récompensé 11 fois en carrière, le meneur finit cette dernière semaine avec 31.8 pts, 6.8 pds et un beau 58% aux tirs.