Les Nets racontent leur plus belle action de l’année

C’est l’une des plus belles actions de la saison, et les Nets avaient donc gardé le meilleur pour la fin avec cette contre-attaque lancée par Blake Griffin sur une passe dans le dos pour Kyrie Irving, et terminée par un alley-oop avec la planche entre Mike James et Kevin Durant. Une vraie chorégraphie, improvisée, qui rappelait les plus belles années du Heat ou des Warriors. Le « show time » version Brooklyn.

La parole à Blake Griffin, à l’origine de l’action. « Je n’aime pas me mettre en avant, mais j’ai fait en sorte que cette chose se lance » se marre-t-il. « J’ai hurlé à tout le monde d’avancer. J’ai passé à Kyrie, et j’ai hurlé à Kyrie de passer à Mike, puis j’ai dit à Mike d’envoyer la balle sur la planche, et Kevin a dunké. Je ne lui ai rien dit… Je ne veux pas qu’on me félicite pour ça. Ce sont eux qui l’ont fait, et j’ai en quelque sorte orchestré tout ça de derrière. »

Auteur de la passe pour le dunk, Mike James a eu une fraction de seconde d’appréhension. « Mon instinct me disait d’envoyer la balle sur la planche, mais j’étais un petit peu nerveux. Si ça s’était mal passé, je pense que ma carrière aux Nets aurait pu se terminer. »

Pour Kevin Durant, à la conclusion de cette action, « tout s’est passé si vite, et il n’y avait rien de forcé. Chaque geste était naturel, et ça fait partie de ces actions où l’on est très heureux d’en faire partie ».

Vu du banc, qu’en a pensé Steve Nash ? « Mon point de vue, c’est que je pense qu’on est désormais mignons. »