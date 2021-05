Le cinq majeur de la saison : à vos votes !

Pas de « cinq majeur de la semaine » ce lundi. À la place, on vous propose une nouvelle fois de voter pour vos trois All-NBA Teams de la saison régulière. Pour chaque équipe, vous devez choisir deux « guards », deux « forwards » et un « center ». On a placé le plus de candidats possibles pour vous laisser un très large choix.

On relèvera ensuite les copies pour comptabiliser les votes d’ici quelques jours, avec cinq points pour chaque vote dans le premier cinq, trois points dans le deuxième et un point dans le troisième.













À noter que si les sondages ne s’affichent pas directement, vous pouvez y accéder via les liens suivants :

– Premier cinq de la saison

– Deuxième cinq de la saison

– Troisième cinq de la saison