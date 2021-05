L’expulsion de Collin Sexton, symbole de cette nouvelle saison frustrante des Cavaliers

Alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle belle prestation offensive, comme le prouvent ses 16 points et 5 passes en 20 minutes, Collin Sexton a malheureusement dû quitter ses coéquipiers en plein du milieu du troisième quart-temps. Non pas pour une blessure mais pour une expulsion, plutôt sévère.

À la lutte avec Kevin Durant sur une pénétration, le joueur des Cavaliers a semble-t-il involontairement mis un coup de coude à l’ailier des Nets, qui se retrouvait en défense sur lui. Un geste dangereux que les arbitres n’ont pas manqué de sanctionner de la manière la plus extrême qui soit, avec une Flagrante II. Synonyme d’expulsion automatique pour le principal intéressé, coupable d’avoir laissé traîner son coude gauche trop vers l’avant.

Derrière de 12 points à ce moment-là, Cleveland a ensuite lâché prise au tableau d’affichage sans Collin Sexton, son meilleur marqueur (24.3 points, 3.1 rebonds et 4.4 passes de moyenne cette saison, à 48% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers).

« C’était assez dur pour moi », confiait après coup l’arrière des Cavs, à Cleveland.com. « Je ne sais pas, je n’avais pas l’impression que cela méritait une Flagrante II, mais les arbitres ont considéré que si. Terminer la saison de la sorte, c’est donc assez difficile. Surtout compte tenu de tout ce travail acharné que j’ai réalisé. Pour finalement être expulsé lors du dernier match de la saison… »

La pire fin de saison possible pour Collin Sexton

Contraint de partir en vacances prématurément, Collin Sexton ne pouvait évidemment pas cacher sa frustration ni sa déception, aussi bien après la partie que juste après son expulsion. Dans la foulée de cette dernière, le 8e choix de la Draft 2018 a ainsi été aperçu dans les travées du Barclays Center à observer, de loin, la suite de la rencontre entre Nets et Cavaliers.

De son côté, J.B. Bickerstaff s’est dit ravi de la combativité de ses hommes, qui se sont battus jusqu’à la fin du match, malgré les absences conjuguées de Kevin Love, Darius Garland ou encore Larry Nance Jr., en plus de celle de Collin Sexton, donc.

« Je n’ai pas trouvé que notre mental avait évolué. Les gars ont continué de se battre, de pousser et de se dépasser », estimait le coach de Cleveland. « Mais ça fait évidemment beaucoup à surmonter lorsque vous perdez votre meilleur marqueur, en plein milieu d’un match face à une très bonne équipe. »

Capables du meilleur comme du pire, lors de leur saison 2020/21 minée par les blessures de bon nombre de leurs joueurs, sans oublier les perturbations liées au Covid-19, les Cavs ont tout de même vu leur bilan progresser pour la deuxième année consécutive, après être passé de 19 victoires et 63 défaites (23.2% de succès) en 2018/19, à 19 victoires et 46 défaites (29.2%) en 2019/20, puis 22 victoires et 50 défaites (30.6%) en 2020/21.

Pour les Cavs, une intersaison placée sous le signe de la progression

Avec plusieurs jeunes pépites prometteuses dans leurs rangs, comme Darius Garland, Collin Sexton, Jarrett Allen ou encore Isaac Okoro, les Cavaliers peuvent en tout cas entrevoir l’avenir plutôt sereinement. À condition, bien sûr, de continuer sur leur lancée d’un point de vue développement, comme ce fut finalement le cas tout au long de l’année. Pour le plus grand bonheur de J.B. Bickerstaff.

« Ça a vraiment été un plaisir de coacher ce groupe », avouait ainsi l’entraîneur de Cleveland, avec satisfaction. « Nous avons discuté ensemble de tous ces hauts et ces bas que nous avons connu cette saison, sans connaître pour autant une mauvaise journée de travail. Mes joueurs ont toujours été ouverts au coaching, ils ont toujours été unis et ils ont toujours été impliqués, donc je voulais simplement les remercier, tout en leur rappelant à quel point cette intersaison est importante. Car c’est un été au cours duquel nous devrons tous travailler et nous améliorer, pour revenir encore meilleurs. Aussi bien individuellement que collectivement. »

Une chose est sûre : J.B. Bickerstaff et les Cavs peuvent compter sur toute la hargne et la compétitivité du bosseur qu’est Collin Sexton, qui a d’ores et déjà compris le message. « Je vais retourner au travail lors de l’intersaison. C’est tout. Je vais faire en sorte de m’y remettre et d’être prêt pour la saison prochaine. Et je serai meilleur, c’est certain », concluait l’arrière des Cavaliers.