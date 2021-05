Stephen Silas veut garder le meilleur d’une saison en enfer

Nul doute que, il y a sept mois, Stephen Silas n’imaginait pas terminer sa première saison sur le banc des Rockets avec seulement 17 victoires et 55 défaites au compteur, soit le pire bilan de la ligue.

Il faut dire que l’ancien assistant des Mavericks, des Hornets ou encore des Warriors avait pris les commandes de la franchise de Houston avec Russell Westbrook et James Harden dans son effectif, donc avec de très grandes ambitions. Sauf qu’en quelques semaines, il a perdu les deux MVP et entamé une reconstruction qui a pris une tournure très compliquée avec de nombreuses blessures et une série historique de 20 défaites de rang…

Quel bilan tirer d’une telle aventure ?

« Il y a tellement à conserver de cette saison », affirme pourtant l’entraîneur au Houston Chronicle. « Ce qui ressort le plus, c’est notre façon de finir la saison, avec les absents, avec les joueurs qui ont tout donné malgré les blessures. Et pas seulement les huit joueurs qui étaient sur le parquet ce dimanche, mais je parle aussi de Christian Wood, Kevin Porter Jr. qui ont été touchés, ont joué malgré tout. David Nwaba a joué un match alors qu’il ne pouvait pas shooter à cause de son poignet. »

« Je serai un meilleur coach pour la saison prochaine »

C’est donc l’aspect humain qui prédomine chez Stephen Silas, dans une saison pas comme les autres non plus avec la situation sanitaire. Les Rockets ont terminé cet exercice sur les rotules, avec seulement sept ou huit joueurs…

« Je pense à ces instants-là, plus qu’aux victoires et aux défaites. Cela valait le coup pour les gars. Je vais garder les personnalités de tous les joueurs, les 30 qu’on a eus dans le groupe, nos 43 cinq de départ, les relations qu’on a construites dans cette folle saison. »

Aucun regret donc d’avoir sauté le pas ? Car une première saison aussi éprouvante, où il a découvert les nuits blanches et la pression liée à un poste principal, peut vite faire changer d’avis.

« L’année a été dure, c’est clair. Mais je serai un meilleur coach pour la saison prochaine. J’ai affronté des choses nouvelles. Durant mes vingt années sur les bancs, il y a eu des moments où je ne pensais pas devenir coach. Donc être découragé, ce n’est pas mon genre. Je suis enthousiaste, je suis fier d’être le coach des Rockets et très fier de mon groupe. L’avenir est encourageant et mes vingt années m’ont préparé à ça, même si, cette saison, il y a eu des choses que je ne pouvais pas contrôler. C’est le boulot de mes rêves donc je ne serai jamais découragé. »