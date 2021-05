Hall Of Fame : Natalia Bryant enfile la veste de Kobe Bryant

Comme le veut la tradition au Hall Of Fame, la journée de vendredi est marquée par les conférences de presse des futurs intronisés, avec la remise de la célèbre veste orange, et sans surprise, la soirée était riche en émotions avec la présence Vanessa Bryant et de sa fille Natalia pour rendre hommage à Kobe Bryant, et sa fille Gianna, décédés le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère.

Exceptionnellement, les dirigeants du Hall Of Fame ont décidé de créer une exposition en l’honneur de l’ancienne légende des Lakers, et cela n’avait été fait qu’une fois dans l’histoire du « Panthéon du basket ». C’était en 2009 pour l’intronisation de Michael Jordan.

« La famille a eu le temps de réfléchir à ce qu’elle souhaitait » a expliqué le président du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. « Cette exposition concerne les réussites de Kobe Bryant en tant que basketteur, mais aussi ce qu’il a fait après avoir quitté les Lakers. Qu’est-ce qu’aurait été la suite pour Kobe ? Cela présente son passé, son présent, et donne un aperçu de son futur qui aurait été fantastique. »

Présente sur scène, Vanessa Bryant n’a pas répondu aux question de la presse, et elle s’est contentée de lire un communiqué où elle a remercié « l’amour permanent et le soutien des fans à travers le monde« . Plus tard, c’est sa fille aînée, Natalia, qui a accepté de porter la veste de son défunt père. Autour d’elle, Tim Duncan, Kevin Garnett ou encore Rudy Tomjanovich et Tamika Catchings, l’ancienne vedette de WNBA, qui a connu Kobe tout jeune parce que leurs pères jouaient ensemble aux Sixers et l’un contre l’autre en Italie.

Ce soir, c’est Michael Jordan qui prononcera le discours pour Kobe Bryant, et Vanessa Bryant sera à ses côtés.