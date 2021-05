Après leur revers à Phoenix, les Blazers se préparent pour le « match le plus important de la saison »

Ça s’est joué à quelques petits détails. Il y a évidemment eu ces deux lancers, ratés, de Robert Covington à cinq secondes de la fin. Et puis, il y a eu cette faute, litigieuse, sifflée sur Devin Booker, contre Norman Powell qui avait jusque-là fait du très bon boulot pour tenir le All-Star des Suns à 5/17 aux tirs…

Au lieu d’une sixième victoire de suite, et une qualification en playoffs, les Blazers ont encaissé une défaite qui fait mal au classement mais encore plus dans les têtes…

« On avait une chance de le prendre et on ne l’a pas pris… »

« On l’avait cette victoire », regrette Damian Lillard dans The Athletic. « Ce qui fait le plus mal, c’est qu’on était en contrôle du match et qu’on l’a laissé filer. On avait une chance de le prendre et on ne l’a pas pris… alors qu’on en a besoin ! Le dernier match de la saison est maintenant le match le plus important de la saison. »

En ballotage, pas forcément favorable, avec un dernier match face à Denver, les Blazers n’ont pas encore la certitude d’éviter le « play-in », plus redouté que jamais. À 41-30, ils ont le toutefois le « tiebreaker » sur les Mavericks (41-29) et les Lakers (41-30) mais en cas de défaite face aux Nuggets, une seule victoire suffirait à Dallas (Toronto, Minnesota) pour rester devant, les Lakers devant eux remporter leurs deux derniers matchs (Indiana, New Orleans) pour finir dans le Top 6 et pousser Portland en barrages.

Pour la troupe de vétérans de Rip City, qui a tout de même produit de gros efforts ces dernières semaines pour se replacer au classement, avec une série de 9 victoires sur leurs 10 derniers matchs, éviter le « play-in » est essentiel.

« C’est crucial », confirme CJ McCollum. « Pouvoir se reposer est extrêmement important. On ne veut pas arriver en playoffs en boitant. On a déjà joué le play-in par le passé et on avait eu peu de temps pour se retourner, et ça avait causé beaucoup de fatigue, ce qui avait entraîné des blessures en playoffs. J’adorerais avoir quelques jours pour travailler mon jeu plutôt que de jouer un match. Pouvoir s’entraîner sur certains aspects. Je suis sûr que les entraîneurs aimeraient aussi pouvoir nous parler de certaines choses plutôt que de préparer un match tous les jours. Toute équipe qui peut avoir une coupure sera heureuse d’en tirer profit. »

« Le match de dimanche devient de fait le match le plus important de la saison »

Déjà passés par l’étape du « play-in » la saison passée, battant Memphis et Ja Morant dans la Bulle, les Blazers n’ont aucune intention de renouveler l’expérience. Mais ils ont laissé passer une sacrée opportunité hier en Arizona…

« J’ai trouvé qu’on avait produit un superbe effort, et je leur ai dit ça », relativise Terry Stotts. « Il y avait une atmosphère de playoffs parce que les deux équipes ont joué à un très haut niveau. J’ai dit à l’équipe qu’on allait avoir beaucoup de ces matchs à venir, et on doit absolument prendre celui de dimanche. »

Critiqué pour avoir « challengé » la faute de Norman Powell, perdant ainsi son ultime temps-mort, qui lui aurait permis d’avancer le ballon et de mettre en place un dernier tir, le coach n’a pas de regret, estimant que le « challenge » était nécessaire alors que le chronomètre ne laissait d’abord que 0.9 seconde à son équipe.

« Ce n’était pas un choix difficile parce qu’il n’y avait plus que 0.9 seconde à l’horloge. Et je crois que sans le « challenge », ils n’auraient pas rajouté de temps. Si j’avais eu 2.4 secondes, j’aurais probablement gardé mon temps-mort, pour avancer le ballon et obtenir un dernier tir. Mais avec 0.9 seconde, c’était très difficile. »

Mais pour Damian Lillard, il faut vite passer à autre chose.

« Ça nous apporte rien de bon de s’accrocher à ce match et ne pas être concentré sur le prochain », conclut le meneur. « On doit tourner la page et s’assurer qu’on s’impose chez nous. Notre position actuelle nous rend les choses faciles, parce que le match [face à Denver] devient en fait plus important que [celui de Phoenix]. On a quelques jours entre les deux, on va pouvoir rentrer chez nous, se détendre un peu et passer à autre chose. Je préférerais personnellement qu’on joue dès ce soir pour qu’on en finisse. Mais avec la défaite, le match de dimanche devient de fait le match le plus important de la saison. »