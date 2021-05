Pas de Jeux olympiques pour Jaylen Brown

Non seulement Jaylen Brown va rater la fin de saison avec Boston, mais il ne pourra pas non plus être de l’aventure olympique de Tokyo, les Celtics annonçant ainsi qu’il ne reprendra les activités basket que dans trois mois.

On s’en doutait mais ce sera donc trop court pour pouvoir récupérer pleinement de son opération du poignet et se préparer avec Team USA, avant les JO qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain.

L’arrière/ailier, qui faisait partie de la liste des 57 pré-sélectionnés, avait pourtant un coup à jouer pour intégrer le groupe de 12 joueurs de Gregg Popovich qui embarqueront pour le Japon, par sa capacité à peser des deux côtés du terrain et le fait qu’il avait accepté de venir à la Coupe du Monde 2019.

Boston s’attend par contre à le récupérer en pleine forme pour le début du prochain « training camp ».