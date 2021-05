Nick Nurse garde toujours un œil sur les joueurs canadiens

Pour la première fois depuis le début de son mandat aux Raptors, comme coach principal, Nick Nurse ne conduira pas la franchise canadienne en playoffs. Mais l’entraîneur a déjà autre chose en tête : la sélection canadienne.

Le technicien américain sera à la tête de cette formation dans le cadre du tournoi de qualification olympique de Victoria (Canada), fin juin, où elle affrontera la Grèce, la Chine, l’Uruguay, la République tchèque et la Turquie.

Ces deux dernières semaines, Nick Nurse a pu participer à deux réunions sur Zoom avec la grande majorité des 40 joueurs susceptibles d’être retenus. En plus de ces contacts directs, le coach dit recevoir des courriels tous les deux jours avec des statistiques de joueurs canadiens à travers le monde, y compris en NBA, en Europe ou à l’université.

« Je regarde beaucoup de matches NBA, décrit Nick Nurse. J’ai tendance à rester un peu plus longtemps sur un match qui n’a peut-être pas d’intérêt pour mon travail chez les Raptors. La nuit dernière par exemple, j’ai regardé la fin du match de Memphis (pour Brandon Clarke). Et il m’arrive de temps en temps de me mettre devant un match d’EuroLeague. Si quelqu’un me dit : ‘Hey, (le meneur canadien Kevin) Pangos a fait un gros match hier soir’, je demande à mon équipe de diffuser sur ma télévision au bureau. »

L’idée étant évidemment de suivre au mieux les performances de chacun dans l’optique de la sélection finale pour ce tournoi pré-olympique. « Il y a tellement de joueurs et de situations, les blessures, les contrats, les playoffs NBA. Est-ce qu’ils pourront encore jouer ? », s’interroge-t-il déjà.

Ce dernier a bien conscience qu’il faudra remporter cette compétition afin de pouvoir se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais la liste des joueurs disponibles reste encore très incertaine. Touchés par les blessures, Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander et Chris Boucher ont par exemple peu de chances d’être là. Cette semaine, Khem Birch a indiqué qu’il serait bien présent mais à condition d’être en bonne santé.