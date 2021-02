Jeux olympiques de Tokyo : la France dans le groupe des États-Unis et de l’Iran

S’il y a des doutes sur la tenue des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, la faute à l’épidémie du Covid-19 qui n’est toujours pas maîtrisée, la FIBA a tout de même organisé le tirage au sort des groupes de ses tournois.

Et l’équipe de France masculine est tombée dans le groupe A, avec les États-Unis, l’Iran et le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Victoria, où la Grèce, la Chine, le Canada, l’Uruguay, la République tchèque et la Turquie s’affronteront. C’est donc un groupe assez compliqué qui s’annonce pour Vincent Collet et les Bleus.

Dans le groupe B, l’Australie et le Nigeria seront rejoints par les vainqueurs des TQO de Split (Allemagne, Russe, Mexique, Tunisie, Croatie et Brésil) et Belgrade (République dominicaine, Nouvelle-Zélande, Serbie, Porto-Rico, Italie et Sénégal) alors que dans le groupe C, l’Argentine, le Japon et l’Espagne seront eux rejoints par le vainqueur du TQO de Kaunas (Lituanie, Corée du Sud, Venezuela, Pologne, Slovénie et Angola).

Six matchs pour la médaille d’or

Pour rappel, les deux meilleures équipes de chaque groupe seront directement qualifiées pour les quarts de finale, mais également les deux meilleurs troisièmes. Il faut donc surtout éviter la dernière place afin de pouvoir se hisser en quart de finale, le problème étant ensuite les croisements, effectués en fonction du classement.

La FIBA ayant modifié sa formule, la compétition est ainsi bien moins longue, et les équipes n’auront donc que six matchs à jouer pour remporter la médaille d’or, contre huit lors des précédentes éditions.

Du côté de l’équipe féminine, la troupe de Valérie Garnier hérite également d’un groupe particulièrement compliqué avec Team USA, le Nigeria et le Japon, en progrès et qui évoluera donc à domicile.