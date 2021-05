Sixième homme, James Harden s’est régalé

Après 18 matches d’absence, soit sa plus longue indisponibilité en carrière, James Harden effectuait son grand retour cette nuit face aux Spurs, et Steve Nash avait décidé de le faire débuter sur le banc. Une première pour « The Beard » depuis 2012 et ça ne l’a absolument pas gêné…

« Dans ce rôle de 6e homme, j’ai excellé dans le passé, et j’ai même eu un trophée pour ça » rappelle-t-il après la victoire face à San Antonio. « C’est un rôle facile. On entre en jeu et on a un impact sur le jeu. On fait tout ce qu’on peut pour aller chercher la victoire, en attaque comme en défense. C’est mon rôle dans cette équipe. »

Remplaçant, James Harden n’est même pas entré en jeu en premier quart-temps. Steve Nash a attendu la 15e minute pour l’appeler, au moment où les Spurs venaient de combler leur retard. Tout en sobriété, il a d’abord pris ses marques au rebond et à la passe.

« Je ne savais pas à quoi à m’attendre. C’était la première fois que je restais aussi longtemps sans jouer » poursuit-il. « Je ne savais pas comment ça allait se passer, en étant remplaçant, puis sans jouer du premier quart-temps. Il fallait que je reste chaud, et que je fasse de mon mieux. Il ne fallait pas que je réfléchisse trop. Cela m’a pris un peu de temps, mais au final, ça reste du basket, et c’est quelque chose que j’adore faire. »

« Je ne veux pas me vanter, mais je suis vraiment bon au basket… »

À l’arrivée, James Harden s’est lâché après la pause avec le retour des numéros de dribbles et des « step-back » à 3-points. Le tout en faisant tourner la boutique pour servir Kevin Durant, Landry Shamet ou encore Jeff Green. « Je ne veux pas me vanter, mais je suis vraiment bon au basket… J’étudie le jeu, je suis très altruiste, et je joue comme il faut chaque soir. Je n’essaie pas de faire ce que je ne sais pas faire, ou quelque chose qui dessert l’équipe. »

À l’arrivée, c’est un match plein avec 18 points, 11 passes, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres avec un sobre 6 sur 8 aux tirs, et il lui reste encore deux matches pour être le mieux préparé possible pour les playoffs.

« Il faut que je retrouve mes habitudes, comme le fait qu’on défende sur moi, qu’il y ait du public… J’étais aux soins et à l’écart depuis un mois. Donc c’est juste une super sensation de recevoir les encouragements de mes coéquipiers et de les enflammer » conclut-il ainsi.