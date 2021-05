Même les Cavaliers font tomber les Celtics…

Le manque d’imagination s’est très vite vu du côté de Boston. Dès les premières minutes de la rencontre, les Celtics étaient mal embarqués et l’absence de Kemba Walker, très en forme dernièrement, a pesé lourd. L’attaque est stérile et ne repose que sur des exploits individuels de Jayson Tatum ou Evan Fournier pour faire des différences.

Puis la défense est percée par Collin Sexton et Isaac Okoro, qui se régalent avec leurs pénétrations ou en transition. Jayson Tatum essaie de relancer ses coéquipiers, mais offensivement, c’est très faible (22-17).

Avec un peu de réussite de loin, il y a du mieux en début de second quart-temps. Evan Fournier mais surtout Payton Pritchard trouvent la cible à 3-pts. Tristan Thompson apporte son énergie sous le cercle, mais cette réaction reste timide et ne bouscule pas des Cavaliers pas plus brillants, mais au moins solides (42-39).

Love a tué le match

Au retour des vestiaires, la partie gagne en rythme et en efficacité. Les deux formations échangent les paniers et Boston continue de se donner de l’air avec des tirs primés ou avec le talent de Jayson Tatum. Les Celtics passent même légèrement devant (67-69) à l’entame du dernier acte.

C’est là que Kevin Love sort du bois et fait très mal aux joueurs de Brad Stevens. L’intérieur était déjà auteur d’une bonne prestation, mais il la transforme en record de saison (30 points). Il frappe trois fois de suite derrière l’arc et les Cavaliers passent un 11-0. L’écart est creusé, les Celtics sont dans les cordes. En panne pendant toute la partie ou presque, les troupes de Brad Stevens ne peuvent réagir et doivent s’incliner logiquement 102-94.

C’est la quatrième défaite de suite pour Boston, qui se prépare à disputer le « play-in » face à Charlotte ou Indiana. Pour Cleveland, c’est une première victoire en 12 matches, et les Cavaliers en terminent avec leurs matches à domicile de la meilleure des manières.