Jrue Holiday : « J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur de l’année chaque saison »

Pour Andre Iguodala et Damian Lillard, il est le « meilleur défenseur de NBA ». Cette saison, Jrue Holiday a encore dû défendre face aux meilleurs marqueurs de la ligue, soir après soir. Il est ainsi le joueur qui a le plus défendu individuellement face au Top 10 des scoreurs cette saison (Stephen Curry, Bradley Beal, Joel Embiid, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Zach LaVine, Kyrie Irving, Zion Williamson et Nikola Jokic).

Mais s’il a la reconnaissance de ses pairs mais également des votants, puisqu’il a été élu dans la All-Defensive First Team en 2018 et la All-Defensive Second Team en 2019, il est peu mentionné pour le trophée de meilleur défenseur.

« J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur de l’année chaque saison », répond-il pourtant à Yahoo! Sports. « Je ne plaisante pas. Je sens que ce n’est que mon avis, que d’autres pensent différemment et qu’ils croient certainement que je suis fou. Mais ce que j’apporte défensivement, ils sont nombreux à ne pas pouvoir le faire, pour être honnête. Je pense que je devrais être dans la conversation (pour le DPOY) chaque année. Je suis sérieux. Ce n’est pas la première année que je défends de cette façon ».

Un trophée pour les intérieurs ?

Chez les parieurs de Las Vegas, Jrue Holiday n’a que la 10e cote, loin derrière Rudy Gobert, Ben Simmons, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Myles Turner, Bam Adebayo, Clint Capela, Jimmy Butler et Draymond Green.

« Je ne sais pas, peut-être que c’est parce que je ne suis pas flashy » explique-t-il pour expliquer pourquoi il est si peu mentionné. « Je suis très discret, et je n’ai pas besoin de beaucoup d’attention, je ne veux pas beaucoup d’attention. Je ne fais pas de trashtalking et je ne suis pas très bruyant. C’est davantage comme une transaction commerciale. Je vais sur le terrain et je fais mon boulot. Et une fois que mon boulot est terminé, je rentre à la maison et je me détends avec ma famille. Mais je ne suis pas populaire, et ça me va. Je ne veux pas être populaire. Si je ne passe pas beaucoup à la télé, et que vous ne me voyez pas défendre, vous ne me voyez pas faire ce que je fais. Les Lakers sont à la télé, Boston est à la télé, mais quand j’étais à la Nouvelle-Orléans, nous n’étions pas à la télé autant que nous le voulions. Alors peut-être que c’est une partie de la raison pour laquelle je suis oublié ».

Une autre raison vient sans doute du fait que le trophée de meilleur défenseur récompense davantage l’impact défensif que les qualités défensives intrinsèques en un-contre-un, et par leur rôle, au cœur des dispositifs défensifs des équipes, les intérieurs sont donc logiquement davantage mis en avant.

Depuis la création du trophée, 26 des 37 récipiendaires étaient ainsi des ailiers forts ou des pivots, les meneurs, arrières et ailiers n’ayant donc de leur côté obtenu, en cumulé que 11 trophées de DPOY.

« Est-ce que ça m’énerve ? Non », conclut-il. « Ça me va de passer inaperçu. Je ne suis pas une personne flashy, et tout ça est hors de mon contrôle. Je sais que beaucoup de gars qui jouent respectent mon jeu comme je respecte leur jeu. J’ai l’impression que ça a davantage de valeur. Malheureusement, les joueurs ne votent pas ».