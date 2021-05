Entre promesses et déchets, Talen Horton-Tucker poursuit son apprentissage

À quelques jours des playoffs, voire du « play-in », les Lakers retrouvent des couleurs. Alors qu’ils s’apprêtent à enregistrer le retour de LeBron James, les champions en titre viennent de signer deux succès importants, coup sur coup : face aux Suns, dimanche soir, puis face aux Knicks, la nuit dernière.

Dans cette guerre de tranchées entre Los Angeles et New York, ce sont principalement les « role players » des « Purple & Gold » qui ont guidé leur équipe vers une précieuse victoire : Kyle Kuzma (23 points), Andre Drummond (16 points, 18 rebonds) mais aussi, et surtout, Talen Horton-Tucker (13 points, 5 rebonds, 10 passes).

Auteur du panier de la gagne à 3-points, à une vingtaine de secondes de la fin, « THT » a proposé une copie aussi prometteuse qu’intéressante. En haussant notamment son niveau de jeu dans le « money-time ». Preuve en est : ce « game-winner », donc, qui vient conclure sa belle prolongation, où il a marqué 8 des 10 points de son équipe.

« Il a énormément de cran, et il l’a démontré avec ce shoot », livrait après coup Frank Vogel, au sujet de son arrière. « Il a connu le genre de soirées typiques chez un jeune joueur, alternant entre les bonnes et les mauvaises actions. Mais il a toujours gardé son sang-froid et il est resté confiant. »

Meneur intérimaire, « THT » doit limiter ses pertes de balle

Un shoot à 3-points effectivement plein de sang-froid et de culot de la part de l’agressif Talen Horton-Tucker, alors même que celui-ci venait de perdre deux ballons dans la minute précédant son « game-winner ».

« J’étais beaucoup plus préoccupé par les pertes de balle que je venais de commettre », reconnaissait dans la foulée Talen Horton-Tucker, lorsqu’il est interrogé sur son ultime action d’éclat. « Honnêtement, je cherchais surtout à me rattraper. Et en me retrouvant dans cette position, je me suis dit : ‘Pourquoi pas’. Cette opportunité s’est présentée d’elle-même. J’ai donc fait en sorte de garder confiance en moi et de bonnes choses se sont produites ensuite. »

S’il fallait trouver un bémol dans la soirée de Talen Horton-Tucker, il s’agirait bien évidemment de ses 7 pertes de balle, qui accompagnent ses 10 passes décisives.

Arrière de formation, « THT » a souvent dû dépanner à la mène, depuis la blessure de LeBron James. Et la nuit dernière, il était carrément le seul extérieur capable de véritablement créer du jeu, compte tenu de l’absence de Dennis Schröder et de la sortie sur blessure d’Alex Caruso, meneur titulaire à l’entre-deux.

« Il n’a peur de rien, je suis vraiment content pour lui », confiait de son côté Wes Matthews, lui aussi auteur d’un panier très important, dans le quatrième quart-temps, pour envoyer les deux équipes en prolongation. « Son talent va bien au-delà de son âge. Il a dû composer avec ses pertes de balle dans le ‘money-time’, mais il ne s’est pas laissé abattre pour autant. Et il s’est repris. »

L’élève Talen Horton-Tucker a vaincu le maître Derrick Rose

Nul doute que Talen Horton-Tucker a également puisé un surplus de motivation dans ses retrouvailles avec Derrick Rose, présent aux premières loges sur le « game-winner » de « THT ». Un joueur dont il est d’ailleurs proche en dehors des parquets, et qui est comme lui originaire de Chicago et passé par le lycée de Simeon.

« Pendant le match, je n’étais vraiment pas en train de penser à ça, j’essayais simplement de décrocher la victoire », avouait le 46e choix de la Draft 2019. « Mais après coup, j’ai pris du recul et je me suis dit : ‘Il n’y a pas beaucoup de gamins de Chicago qui peuvent se dire qu’ils viennent de réussir ça [marquer le panier de la gagne sur la tête de Derrick Rose, ndlr]’. »

Autre joueur originaire de Chicago et qui a servi de modèle à Talen Horton-Tucker : Anthony Davis. Certes plus discret que face aux Blazers et aux Suns, « AD » a tout de même apprécié le spectacle offert par « THT ».

« Ce gamin est confiant, il a du cœur. Vous ne voyez pas ce genre de choses chez beaucoup de deuxième année », estimait ainsi l’intérieur All-Star au sujet de son coéquipier de 20 ans seulement.