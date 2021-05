Anthony Davis (42 points) relance les Lakers face aux Suns

Dans le premier quart-temps, les Lakers partent sur d’excellentes bases en prenant rapidement une dizaine de points d’avance. Deux « runs », de 7-0 puis de 8-0, instigués en grande partie par Anthony Davis, permettent aux champions en titre de mettre à mal la défense des Suns, rattrapée par les fautes.

Dominés physiquement et dans l’envie, les joueurs de Phoenix souffrent surtout pour trouver la faille en attaque, même si le bon passage de leur « second unit », menée par Cameron Payne, les relance un peu. Mais après douze minutes, bien aidé par des remplaçants eux aussi productifs, Los Angeles reste en contrôle (30-19).

Dans le second quart-temps, malgré une frustration grandissante qui engendre des fautes techniques, les Suns tentent de lancer un « run » pour revenir au score. Mais les Lakers répondent à chacune de leurs tentatives de retour, en provoquant de nombreuses fautes tout en dominant une fois de plus dans la raquette (44-33). À leur aise, et emmenés par un Anthony Davis des grands soirs (20 points), les « Purple & Gold » ne relâchent ensuite pas la pression. Méconnaissable malgré les efforts de Devin Booker, Phoenix accumule les fautes et reste logiquement mené par Los Angeles, à la pause (59-47).

En démonstration, Anthony Davis retrouve de sa superbe

Au retour des vestiaires, les Lakers font cette fois-ci la différence à 3-points, grâce à leurs « role players ». En face, le duo Devin Booker – Mikal Bridges s’efforce de maintenir les Suns dans le match, en percutant et en agressant la défense adverse (75-59).

Problème : une vague de 3-points déferle désormais sur Phoenix, pendant qu’Anthony Davis poursuit son entreprise de démolition à l’intérieur. Inarrêtable ce soir, l’ailier-fort de Los Angeles tire toute son équipe vers le haut et les champions en titre mènent ainsi d’une vingtaine de points, après trois quarts-temps (98-77).

Dans le dernier acte, malgré les efforts du tandem Alex Caruso – Montrezl Harrell dans la peinture, les Suns reviennent progressivement à -10, à coup de 3-points et pénétrations. Sous l’impulsion de Jae Crowder, Cameron Payne ou encore Chris Paul (115-104). Dans le dur offensivement, et mis sous pression par Phoenix, les Lakers peuvent cependant compter sur les lancers-francs pour faire grimper leur compteur de points. Finalement, à une trentaine de secondes de la fin, Anthony Davis met définitivement Los Angeles à l’abri, en claquant un « alley-oop » renversé avec la faute (123-110) !

Auteur de 42 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres, l’intérieur a été l’homme providentiel des Lakers toute la soirée. Comme face aux Blazers, ce sont Alex Caruso (17 points, 8 passes) et Kentavious Caldwell-Pope (17 points) qui l’ont bien épaulé. Chez les Suns, Cameron Payne (24 points, à 9/10 aux tirs !) termine meilleur marqueur, tandis que Devin Booker (21 points) et Chris Paul (13 points, 10 passes) ont été discrets.