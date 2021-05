Stats & Highlights | Les Kings maintiennent l’espoir, les Clippers et Bucks retrouvent la victoire

Une défaite aurait sans doute condamné les Kings, mais Sacramento a été sérieux pour battre encore le Thunder et maintenir la pression sur les Spurs. Les deux franchises ont 2.5 matches d’écart et ce sont les Texans qui ont leur destin entre leur mains.

Les Clippers et les Bucks restaient sur une défaite et les deux formations ont retrouvé le goût de la victoire. Dans un match sans enjeu, les Wolves ont disposé des Pistons.

Detroit – Minnesota : 100-119

Avec sérieux et talent, les Wolves ont fait le travail à Detroit. Face à une équipe composée de neuf joueurs, dont six rookies, Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards n’ont eu aucun mal à dominer la rencontre. Il faut dire que les Pistons ont aidé, en perdant 28 ballons ! Maladroits également, les joueurs de Dwane Casey sont menés de 22 points à la pause.

Il y a une petite réaction avec un 12-0 en début de troisième quart-temps, mais encore une fois, les possessions gâchées permettent à Minnesota de passer un 8-0. La victoire est validée et le dernier quart-temps n’a aucun intérêt.

Pistons / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Bey 36 8/16 5/8 0/1 0 4 4 2 3 0 4 1 21 15 S. Doumbouya 26 3/7 0/2 6/8 3 5 8 2 3 1 3 1 12 15 I. Stewart 33 5/12 1/4 0/0 2 6 8 2 3 2 2 0 11 14 K. Hayes 36 6/14 1/3 2/2 0 6 6 6 3 0 3 0 15 16 J. Jackson 24 3/6 3/4 2/2 0 4 4 2 4 1 9 1 11 7 T. Cook 22 3/7 0/0 0/2 0 4 4 0 1 2 0 1 6 7 J. Okafor 15 1/2 0/0 2/3 0 2 2 0 3 0 3 0 4 1 S. Lee 29 6/8 0/0 8/8 1 3 4 5 1 2 3 1 20 27 D. Sirvydis 19 0/3 0/2 0/0 0 6 6 2 2 0 1 0 0 4 Total 35/75 10/23 20/26 6 40 46 21 23 8 28 5 100 Timberwolves / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Vanderbilt 21 3/4 0/0 1/1 3 5 8 1 1 0 0 0 7 15 A. Edwards 34 7/16 2/6 6/9 1 1 2 2 3 2 4 0 22 12 K. Towns 34 10/19 4/11 4/5 3 5 8 5 3 3 2 0 28 32 R. Rubio 30 8/14 3/8 0/0 1 2 3 5 4 2 2 1 19 22 D. Russell 30 5/18 3/10 2/2 0 5 5 10 1 3 2 1 15 19 J. Hernangomez 14 1/2 0/1 0/0 0 5 5 3 3 1 1 0 2 9 J. McDaniels 26 0/2 0/2 1/2 0 5 5 1 1 2 1 3 1 8 J. Layman 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 J. Okogie 14 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 3 1 0 1 2 5 N. Reid 14 6/9 0/1 1/2 1 2 3 1 0 0 1 1 13 13 J. McLaughlin 18 3/9 1/6 0/0 1 2 3 2 2 2 2 0 7 6 J. Nowell 3 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 Total 45/98 14/48 15/21 11 33 44 30 22 16 15 8 119

Toronto – LA Clippers : 96-115

Les Raptors n’ont plus à rien à jouer et sans leurs meilleurs joueurs, ils ne pouvaient guère résister à la puissance de Los Angeles. Avec trois paniers primés, Rajon Rondo lance les Clippers.

Deux dunks d’Ivica Zubac et deux paniers de suite de Kawhi Leonard donnent 17 points d’avance en première mi-temps. Malachi Flynn, avec un panier primé, ramène les siens à seulement huit points avant la pause. Mais les Raptors ne trouveront jamais les ressources pour bousculer les Clippers en deuxième période.

Raptors / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Boucher 37 5/15 2/9 4/5 1 6 7 0 2 1 0 1 16 14 S. Johnson 21 3/6 1/1 2/2 0 2 2 3 5 1 2 0 9 10 K. Birch 31 5/7 0/0 3/3 3 1 4 3 3 0 1 1 13 18 M. Flynn 29 4/10 3/9 0/0 0 3 3 4 2 2 0 1 11 15 G. Trent Jr. 31 3/16 1/7 2/3 1 3 4 1 3 0 0 1 9 1 F. Gillespie 25 4/6 0/0 2/2 4 3 7 1 2 1 1 3 10 19 Y. Watanabe 21 3/9 0/3 2/2 0 4 4 3 0 0 0 0 8 9 D. Bembry 19 4/8 2/5 0/0 0 1 1 2 3 3 4 1 10 9 J. Harris 25 4/9 1/3 1/2 0 3 3 4 2 2 5 0 10 8 Total 35/86 10/37 16/19 9 26 35 21 22 10 13 8 96 Clippers / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Leonard 30 6/10 0/1 8/8 0 7 7 5 2 2 1 0 20 29 M. Morris Sr. 28 5/9 2/4 2/2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 14 I. Zubac 30 8/12 0/0 2/2 3 7 10 3 2 0 0 1 18 28 P. Beverley 21 0/4 0/4 0/0 2 4 6 1 1 0 1 0 0 2 P. George 33 5/15 2/9 4/4 1 3 4 4 3 1 6 1 16 10 N. Batum 23 2/5 1/3 0/0 0 9 9 4 2 1 0 1 5 17 D. Cousins 7 0/3 0/1 2/2 1 2 3 0 1 2 1 0 2 3 D. Oturu 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 R. Rondo 15 3/3 3/3 2/2 1 1 2 4 0 1 3 0 11 15 R. Jackson 18 2/6 1/5 1/1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 3 T. Mann 21 7/7 1/1 5/5 0 1 1 2 4 1 1 0 20 23 L. Kennard 4 1/1 1/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 3 7 J. Scrubb 4 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 Y. Ferrell 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 39/78 11/32 26/26 9 40 49 25 17 10 16 4 115

Milwaukee – Orlando : 114-102

Les Bucks ont fait l’écart en deux temps face au Magic. D’abord en troisième quart-temps, avec un 10-3, pour prendre 14 unités d’avance. Mais Orlando réagit.

Puis, en dernier quart-temps, Giannis Antetokounmpo inscrit 12 points, mais les Floridiens sont toujours aussi accrocheurs. Après des lancers-francs de Wendell Carter Jr, il n’y a plus que sept points d’écart. C’est alors qu’avec un 9-2, porté par plusieurs lancers-francs et aussi par un 3-pts de Jrue Holiday, Milwaukee tue le match et l’emporte.

Bucks / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval G. Antetokounmpo 32 11/18 0/3 5/8 2 10 12 5 5 3 2 0 27 35 K. Middleton 30 3/15 0/5 5/6 0 7 7 5 2 0 1 0 11 9 B. Lopez 27 7/14 1/5 2/3 2 4 6 0 1 1 0 0 17 16 J. Holiday 35 5/15 1/4 4/4 3 1 4 2 1 2 0 0 15 13 D. DiVincenzo 29 7/12 3/7 2/2 0 2 2 2 1 1 1 0 19 18 P.J. Tucker 20 0/0 0/0 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 5 T. Antetokounmpo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Nwora 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Portis 21 4/11 0/1 2/4 8 7 15 1 1 1 1 1 10 18 J. Teague 8 3/5 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 5 P. Connaughton 25 1/5 1/3 0/0 1 8 9 1 1 1 1 0 3 9 B. Forbes 12 2/6 2/5 0/0 0 2 2 0 2 0 2 0 6 2 Total 43/101 8/33 20/27 17 46 63 16 15 10 9 1 114 Magic / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Wagner 28 6/13 2/4 3/4 5 8 13 1 2 0 0 0 17 23 W. Carter Jr. 31 3/11 0/2 2/2 2 12 14 4 3 0 1 0 8 17 C. Anthony 30 8/16 2/6 0/0 0 4 4 0 0 0 4 0 18 10 G. Harris 29 5/15 3/7 1/1 0 0 0 2 0 1 1 0 14 6 D. Bacon 26 2/7 0/3 1/4 1 6 7 4 3 1 0 0 5 9 D. Hall 17 4/6 0/0 1/2 2 2 4 0 2 0 0 0 9 10 I. Brazdeikis 20 1/5 1/2 2/2 0 3 3 1 3 1 0 0 5 6 C. Randle 18 4/8 1/4 3/3 0 1 1 0 3 1 1 1 12 10 R.J. Hampton 25 5/12 0/1 1/2 0 4 4 5 2 0 3 0 11 9 S. Thornwell 16 1/1 1/1 0/0 0 2 2 1 2 2 2 1 3 7 Total 39/94 10/30 14/20 10 42 52 18 20 6 12 2 102

Sacramento – Oklahoma City : 122-106

Avec une cinquième victoire en six matches, les Kings y croient encore et finissent bien leur saison régulière. Ils ont pourtant mis quelques minutes à se mettre dans le rythme face au Thunder.

Ils passent un 7-0 en troisième quart-temps pour prendre les commandes. Quelques instants après, c’est un 14-2 qui arrive, avec quatre paniers primés, dont deux pour Delon Wright. Terence Davis (27 points) et Buddy Hield (21) ont également brillé dans ce succès si important pour y croire encore un peu.