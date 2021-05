Qualifiés pour le « play-in », les Warriors et les Grizzlies ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin

Soirée finalement décisive dans la course au « play-in » puisque deux équipes ont validé leur ticket pour les barrages. Elles sont à l’Ouest, puisqu’il s’agit des Warriors et des Grizzlies. Les premiers étaient qualifiés avant même de jouer face au Jazz puisqu’ils ont profité de la défaite des Pelicans face aux… Grizzlies.

Pour l’instant, Golden State est 8e, et virtuellement, les coéquipiers de Stephen Curry seront les adversaires des Lakers. Les Blazers sont bien accrochés à leur 6e place, et on pourrait donc s’orienter vers un superbe premier tour de « play-in ». Mais Memphis n’a pas dit son dernier mot puisqu’une seule victoire sépare les Warriors et les Grizzlies, et les deux formations s’affrontent dimanche lors de la dernière journée !

« Cela fait du bien. On s’est battu pour ça. Mais comme on l’avait dit l’an passé, on veut aller au-dessus. Le boulot n’est pas terminé » a prévenu Dillon Brooks. « On veut bien se placer, se donner à fond sur chaque match. Mais c’est bien d’avoir déjà validé ça. »

« On pourrait se nourrir de l’ambiance des saisons 2013, 2014… On venait de débarquer sur la scène, on était les petits nouveaux en playoffs »

Pour Taylor Jenkins, cette qualification semble avoir plus de valeur que celle arrachée l’an passé dans la « bulle ». « On a beaucoup été mis à l’épreuve cette saison, à essayer de trouver de la régularité, de jouer notre meilleur basket » explique l’entraîneur de Memphis. « Je suis fier de la manière avec laquelle les joueurs se sont battus toute la saison, surtout en ce moment au regard de notre calendrier. On a beaucoup appris de l’an passé. »

Côté Golden State, Stephen Curry apprécie d’être dans la peau d’un outsider. « On pourrait se nourrir de l’ambiance des saisons 2013, 2014… On venait de débarquer sur la scène, on était les petits nouveaux en playoffs » se souvient-il. « Je sais qu’on est déjà passé par là. Je me rappelle plus ou moins de ce que c’est de ne pas être considéré comme vainqueur d’une série, et tout ça… Ce n’est pas si loin pour s’en souvenir, et en faire de même. »

S’ils parviennent à remporter un ou deux matches de « play-in », les Warriors accrocheront la 7e ou la 8e place, et ils seront opposés au Jazz ou aux Suns au premier tour, justement les deux formations défiées en back-to-back lundi et mardi. De quoi effectivement déjouer les pronostics, sans la pression d’être l’équipe à battre comme c’était le cas de 2015 à 2019.

Résultat de la soirée : il ne reste plus qu’une place à valider à l’Ouest, et les Spurs n’ont besoin que d’une petite victoire pour le faire… ou d’une défaite des Pelicans.