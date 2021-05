Les premières images d’une collaboration Adidas x Xbox

Le site Complex a révélé les premiers éléments de la collaboration entre la marque aux trois bandes et la console de jeu, en dévoilant notamment une photo et un croquis de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Adidas x Xbox, encore en cours de réalisation, en version noire et blanche.

Rien n’a encore été officialisé mais Complex ajoute avoir consulté un document interne faisant état d’un calendrier dévoilant plusieurs modèles différents dont le premier, une « Forum Tech Boost » devrait sortir en juin. Suivraient ensuite deux paires de « Forum Mid Retro » puis une nouvelle « Forum Tech » pour novembre prochain. D’autres collaborations entre Adidas et Xbox seraient également déjà prévues pour 2022.

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Zion 1 « ZNA » légères, stables, résistantes et qui offrent un maximum d’adhérence sur le terrain.