Course aux playoffs à l’Est | Le point à une semaine de la fin

Une semaine. Il ne reste plus qu’une semaine avant que la saison régulière 2020/21 ne touche à sa fin. Et à l’approche de cette échéance, aussi attendue que redoutée, chaque rencontre va valoir son pesant d’or, à l’Est comme à l’Ouest. À noter que toutes les équipes doivent encore disputer entre 3 et 5 matchs, d’ici au 16 mai.

À l’Est justement, rien n’est fait puisque seuls les Sixers (47-21), les Nets (44-24) et les Bucks (43-24) sont pour le moment assurés d’être qualifiés pour les playoffs. Et derrière ces trois équipes, le suspense reste entier concernant l’ordre du classement et, par conséquent, l’identité des cinq derniers participants aux playoffs.

Sur le point de retrouver les playoffs pour la première fois depuis respectivement huit et quatre ans, les Knicks (38-30) et les Hawks (37-31) se livrent depuis plusieurs jours un duel à distance pour décrocher l’avantage du terrain au premier tour. Mais le Heat (37-31), finaliste NBA en titre, n’a pas dit son dernier mot et se verrait bien coiffer au poteau New York et Atlanta, dans la dernière ligne droite.

Derrière ce Top 6, qui semble se figer progressivement, les décevants Celtics (35-33) devraient avoir du mal à échapper au dangereux « play-in » de fin de saison. Un « play-in » auquel devraient également prendre part les Hornets (33-35), les Wizards (32-36) et les Pacers (31-36). Reste simplement à déterminer laquelle de ces trois équipes finira dans le Top 8, pour n’avoir à gagner qu’un seul match à partir du 18 mai prochain, au lieu de deux.

Calendrier piège pour Charlotte : une aubaine pour Washington et Indiana ?

Au niveau du calendrier, force est de constater que les Hornets possèdent le moins favorable de tous, avec quatre rencontres à jouer face aux Nuggets, aux Clippers, aux Knicks puis aux Wizards. En clair, il s’agit là de quatre équipes mieux classées que Charlotte et ayant encore quelque chose à jouer au classement. Avec une « finale » à Washington pour la 8e place, en point d’orgue de leur saison, ce dimanche ?

Justement, les Wizards devront jongler, d’une part, avec la blessure aux ischio-jambiers de Bradley Beal et, d’autre part, avec une double confrontation périlleuse à Atlanta. S’ils parviennent à l’emporter ne serait-ce qu’une fois chez les Hawks, dans le sillage d’un Russell Westbrook bien parti pour écrire l’histoire avec ses triple-double, les joueurs de la capitale devront ensuite réussir un sans-faute, contre les Cavaliers puis contre les Hornets.

Avec cinq matchs à jouer en moins d’une semaine, les Pacers pourraient quant à eux avoir les jambes de plus en plus lourdes, d’ici dimanche. D’autant plus que, même s’ils se joueront à domicile, leurs duels face aux Sixers, aux Bucks et aux Lakers sont loin d’être gagnés à l’avance. Par conséquent, Indiana devra assurer à l’extérieur, chez les Cavaliers et chez les Raptors.

Sans-faute attendu pour Atlanta, New York et Miami vont devoir cravacher

Dans le Top 6, les Hawks disposeront eux du calendrier le plus aisé, avec une double confrontation à venir face aux Wizards puis deux affrontements prévus avec les modestes Magic et Rockets, une nouvelle fois à domicile. Le 4-0 est donc possible pour Atlanta, afin de prendre le dessus sur les Knicks et le Heat au classement.

Car, tandis que New York aura quatre matchs à jouer (dont trois à domicile) contre des équipes (Lakers, Spurs, Hornets, Celtics) toujours engagées dans la course aux playoffs ou au « play-in », Miami croisera de son côté le fer avec trois prétendants au titre et/ou outsiders (Celtics, Sixers, Bucks). Avant d’affronter les faibles, mais accrocheurs, Pistons. Surtout, sur ces quatre rencontres, trois auront lieu loin de South Beach…

Enfin, pour éviter de passer par le « play-in » de tous les dangers, les Celtics se devront d’abord de l’emporter chez eux face au Heat, avant de ne pas se faire surprendre en déplacement, chez les Cavaliers puis chez les Wolves. Ce qui leur permettrait, dans ces conditions, de viser le sans-faute sur le parquet des redoutables Knicks.

Le fonctionnement du « play-in » en 2020/21

– Game 1 : un affrontement entre le 7e et le 8e. Le vainqueur se qualifie pour les playoffs en 7e position.

– Game 2 : un affrontement entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé et le vainqueur défie le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : un affrontement entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur se qualifie pour les playoffs en 8e position.

Pour finir, si l’on en croît les projections mathématiques des deux sites spécialisés américains que sont ESPN et Basketball-Reference, le Top 3 serait composé des Sixers, des Bucks et des Nets (dans cet ordre). ESPN et Basketball-Reference prévoient d’ailleurs que Milwaukee et Brooklyn terminent avec le même bilan, mais les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo auraient alors l’avantage, grâce au « tiebreaker ».

Toujours chez ESPN et Basketball-Reference, suivraient ensuite les Knicks et les Hawks, également avec le même bilan, avec un avantage pour New York, grâce une nouvelle fois au « tiebreaker ». Le Heat et les Celtics viendraient juste derrière, avant que les premiers désaccords ne soient observés chez les sites spécialisés américains.

Pour ESPN, ce seraient ainsi les Hornets qui décrocheraient la 8e place, tandis que Basketball-Reference opterait plutôt pour les Pacers. Quoi qu’il en soit, ils voient l’un comme l’autre Charlotte s’extirper du « play-in », en compagnie de Boston. En clair, malgré leur dynamique favorable, les Wizards de Russell Westbrook et Bradley Beal ne parviendraient pas à aller plus loin que le « play-in », selon ces estimations.

Mathématiquement pas encore éliminés de la course au « play-in » et aux playoffs, les Bulls semblent quant à eux partir de bien trop loin au classement.

Les projections au classement des sites spécialisés américains

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Sixers (100%) 1. Sixers (100%) 2. Bucks (100%) 2. Bucks (100%) 3. Nets (100%) 3. Nets (100%) 4. Knicks (97.5%) 4. Knicks (99.7%) 5. Hawks (99.3%) 5. Hawks (99.9%) 6. Heat (98.9%) 6. Heat (94.4%) 7. Celtics (92.6%) 7. Celtics (87.1%) 8. Hornets (58.8%) 8. Pacers (30.9%) 9. Wizards (27.2%) 9. Hornets (55.9%) 10. Pacers (24.4%) 10. Wizards (30.1%) 11. Bulls (1.1%) 11. Bulls (2%)

Calendrier équipe par équipe, du plus corsé au plus simple (selon Tankathon)