Saison régulière : les deux dernières journées jouées dans l’après-midi

Parce qu’il y a des enjeux à tous les étages en cette dernière semaine de saison régulière, la NBA a décidé d’avancer l’horaire des rencontres du week-end prochain.

Il s’agira des deux dernières journées de saison régulière, et que ce soit samedi, comme dimanche, The Athletic annonce que les rencontres débuteront entre 12h30 et 15h30 aux Etats-Unis (heure de la côte Est).

C’est une aubaine pour les fans européens, dont les Français, puisque ça signifie que les matches débuteront entre 18h30 et 21h30, heure française.

SAMEDI 15 MAI

Brooklyn – Chicago

San Antonio – Phoenix

New York – Charlotte

Milwaukee – Miami

Indiana – LA Lakers

Minnesota – Boston

DIMANCHE 16 MAI

OKC – LA Clippers

Toronto – Indiana

San Antonio – Phoenix

Sacramento – Utah

Portland – Denver

Philadelphie – Orlando

Detroit – Miami

New York – Boston

New Orleans – LA Lakers

Minnesota – Dallas

Golden State – Memphis

Chicago – Milwaukee

Brooklyn – Cleveland

>Atlanta – Houston

Washington – Charlotte