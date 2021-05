De nouveau en rythme, Jusuf Nurkic change beaucoup de choses à Portland

Lors de la large victoire face aux Spurs (124-102), Jusuf Nurkic a confirmé son retour au premier plan avec ses 17 points, 9 rebonds et 5 passes en 21 minutes.

Désormais avec un bilan de 7 victoires lors de leurs 8 dernières matchs, Portland retrouve des couleurs avec un Jusuf Nurkic de nouveau en rythme puisque depuis 10 matchs, l’intérieur bosnien compile 15 points à 57% au tir, 12 rebonds, 3 passes et 1 contre de moyenne en 25 minutes de temps de jeu.

Comblé par le soutien de ses fans qui ont même entonner des chants à son nom dans le troisième quart, Jusuf Nurkic place les Blazers un tout autre niveau quand il est bien ses baskets.

Une défense qui se porte bien mieux

Plus en rythme et mobile ces derniers jours, le joueur de 26 ans apporte enfin une stabilité défensive et une variation en attaque qui sont les bienvenues dans l’Oregon. Effectivement depuis 10 matchs, Portland pointe à la 1eère place à l’Offensive Rating avec 121.6 points marqués sur 100 possessions mais surtout à une excellente 8e place au Defensive Rating avec 110.6 points concédés sur 100 possessions !

Des standards défensifs auxquelles les hommes de Terry Stotts n’étaient plus habitués cette année, bien loin des 116 points encaissés d’habitude sur 100 possessions. Il faut dire que, même si Jusuf Nurkic ne possède pas les qualités d’un Rudy Gobert dans sa propre moitié de terrain, il surpasse complétement Enes Kanter dans ce domaine.

Mais si le Bosnien sourit aujourd’hui, il n’oublie les galères connues depuis sa grave blessure en mars 2019 pour revenir à ce niveau. « Il y a eu des moments compliqués » avoue le pivot chez Yahoo! Sports. « Les gens voient ce que nous traversons en tant qu’être humain, que ce soit les blessures, les mauvais jours… mais parfois ils ont tendance à oublier tout ça et le fait que nous ne sommes pas des surhommes. »

Endeuillé par le décès de sa grand-mère lors de la « bulle » d’Orlando durant laquelle il avait sorti le grand jeu pour se qualifier lors du « play-in » face à Memphis, Jusuf Nurkic était revenu hors de forme au début de la saison.

Des automatismes retrouvées

Mais avec l’enchainement des matchs depuis quelques jours, le grand ami de Damian Lillard retrouve ses automatismes au sein de son équipe, notamment avec son meneur. « Lui (Lillard) et Nurk ont développé cette relation il y a maintenant quelques années et c’est très efficace pour nous » confirme Terry Stotts.

« Mon entente avec Dame n’a jamais été un problème » ajoute le joueur. « C’est juste que nous avons tellement de bons joueurs capables d’être efficaces avec le ballon, que parfois je n’ai pas l’opportunité de m’exprimer. Mais j’essaye de trouver mon rôle dans cette équipe et de m’adapter aussi vite que possible et parfois j’y arrive. »

Poussés par 1 900 supporters depuis peu, Jusuf Nurkic et ses coéquipiers foncent vers les playoffs en attendant de voir pourquoi pas le Moda Center se remplir de plus en plus. « J’espère que nous pourrons en avoir plus lors des playoffs. Ce serait incroyable pour nous et ils feraient une énorme différence. »

Il ne reste plus qu’à confirmer sa place dans le Top 6 de la conférence Ouest pour cela.