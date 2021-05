Un maillot de Michael Jordan à North Carolina explose le record d’une vente aux enchères

En octobre dernier, un maillot de Michael Jordan porté lors de la saison 1986-87 avec les Bulls avait atteint la somme record de 480 000 dollars. C’était le record pour un maillot de Michael Jordan, et il vient d’être explosé par un maillot de « Son Altesse » sous les couleurs de North Carolina. Samedi, ce maillot porté en 1983 a trouvé acquéreur pour 1.38 million de dollars, soit 1.13 million d’euros !

Ce maillot a été porté en 1983/84, année où Michael Jordan remporte le titre de meilleur joueur de l’année remis par le magazine The Sporting News. Le propriétaire du maillot l’avait acheté 63 500 dollars en 1999, et selon ESPN, ce maillot avait été obtenu lors d’un passage des Tar Heels sur le campus de Stanford, et ce jour-là, les deux universités avaient échangés leurs maillots.