Zion Williamson absent jusqu’à nouvel ordre, et les Pelicans sont très fâchés !

À quelques heures d’une rencontre importante face aux Sixers, les Pelicans ont appris qu’ils seraient privés de Zion Williamson. Selo The Athletic, l’ailier-fort souffre d’une fracture de l’annulaire gauche, et il est indisponible jusqu’à nouvel ordre. Comme il reste neuf jours de saison régulière, ce n’est pas certain qu’on le revoie cette saison.

Selon ESPN, Zion Williamson se serait blessé en prenant un rebond mardi face aux Warriors, et c’est une scintigraphie qui a révélé la fracture. Le traitement et la durée de l’indisponibilité seront déterminés plus tard.

Côté Pelicans, David Griffin a estimé que cette blessure était évitable, et qu’elle était la conséquence des nombreux coups de sifflet oubliés contre son joueur vedette. La franchise a carrément envoyé une vidéo à la NBA pour défendre son point de vue. « Il n’y a jamais eu autant de violence autorisée contre un joueur depuis le Shaq » a réagi le vice-président des Pelicans. « On en est arrivé à un point où il est bousculé en permanence car ses adversaires savent que ce ne sera jamais sifflé. »