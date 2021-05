Télévision : Chris Webber en danger sur TNT ?

Le duo Marv Albert – Chris Webber va-t-il vivre ses derniers instants à l’antenne, sur TNT, ce printemps et cet été ? Cela semble bien possible d’après les informations du New York Post.

Le premier pourrait mettre un terme à sa légendaire carrière, longue de presque six décennies, puisqu’il arrive en fin de contrat et qu’il va fêter ses 80 ans le mois prochain. Pour le second, qui est également en fin de contrat, c’est tout aussi flou, mais pour des raisons différentes.

C’est l’attitude de l’ancien King en amont du tournoi NCAA qui n’a pas été appréciée. En raison de la situation sanitaire, il a ainsi décidé de ne pas commenter le tournoi, comme Reggie Miller notamment, mais contrairement à l’ancienne gâchette des Pacers, Chris Webber a prévenu les dirigeants de la chaîne à la dernière minute.

Pour le remplacer au micro, TNT pourrait se tourner vers Grant Hill, qui a déjà commenté les deux premiers tours de la « March Madness » sur ses antennes, le New York Post évoquant également la piste de Richard Jefferson, qui lui aussi arrive au terme de son contrat avec ABC/ESPN.