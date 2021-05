Jakob Poeltl veut prendre exemple sur la couverture défensive de Rudy Gobert

Les trophées personnels et les sélections All-Stars, c’est très bien, mais lorsqu’on parle de vous comme d’un modèle, c’est aussi une forme de reconnaissance qui compte.

C’est ce que peut se dire Rudy Gobert puisque le pivot du Jazz est un exemple pour Jakob Poeltl. L’Autrichien vient de l’affronter deux fois de suite, et il est impressionné par la couverture défensive du Français.

« Il en est quelque sorte livré à lui-même face au porteur de balle et celui qui s’ouvre vers le cercle » explique le pivot des Spurs à propos de la défense de Rudy Gobert sur le pick-and-roll. « C’est une chose à laquelle je suis aussi confronté dans de nombreux matchs, et il est sans doute l’un des meilleurs de la ligue dans ce domaine ».

Cette couverture défensive est globalement invisible dans les stats, et pourtant, par son envergure, sa lecture du jeu et sa mobilité, RUdy Gobert gêne considérablement les attaquants. La preuve avec cette séquence, justement face aux Spurs, et son petit signe de la tête montre qu’il a rempli sa mission d’intimidateur.

Son repli défensif stabilise la défense

« On voit son impact de bien des manières, et sa défense sur le jeu de transition est sans doute la plus importante » estime Quin Snyder. « Le fait qu’il soit capable de revenir en défense solidifie notre défense dans son ensemble. »

Ce qui impressionne chez Rudy Gobert, c’est qu’il devient de plus en plus complet en défense. Il n’est pas qu’un contreur. « Ce n’est pas souvent qu’on voit un pivot capable d’effectuer plusieurs actions » poursuit son coach. « Rudy a la capacité de contester un tir, de revenir au rebond, et de contester un second tir. Il est capable de changer de joueur en défense, et de traverser le terrain pour aller au contre. Cette faculté à multiplier les actions est unique, pour n’importe quel joueur, mais surtout pour un pivot. »

La campagne de promo’ pour le trophée de meilleur défenseur continue. La balle est dans le camp des Sixers et de Ben Simmons…