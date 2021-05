À nouveau en difficulté après avoir concédé deux revers de suite, Memphis avait besoin de renouer avec la victoire sur le parquet de Minnesota. En parfait leader, Ja Morant a donc montré l’exemple, dans un style à la Allen Iverson, au cours d’un match où il n’a pas ménagé ses efforts ni ses incursions dans la peinture pour finir avec 37 points, 10 passes dont le service clé pour le 3-points de la gagne signé Desmond Bane.

Quelques heures avant le match, Ja Morant s’était mis la pression en déclarant qu’il faisait partie des cinq meilleurs meneurs NBA après son dernier match raté face aux Knicks (8 points à 2/14 au tir). Mais il a répondu présent.

« C’est le moment de gagner des matchs. Vu comment j’avais joué au match précédent, c’était important pour moi de vite rebondir, surtout après ce que j’avais dit lors de mon interview sur TNT. J’espère que le match de ce soir m’aura aidé à le prouver (…). Après avoir dit ça, il faut assurer », a-t-il déclaré après la rencontre.

Exigeant jusqu’au bout

Alors que les Wolves avaient repris les commandes à trois minutes de la fin, Ja Morant a pris ses responsabilités en claquant un stepback à 3-points qui a remis les Grizzlies sur les bons rails.

Après avoir décalé Desmond Bane pour le panier de la gagne derrière l’arc quelques instants plus tard, le meneur s’en est voulu d’avoir raté deux lancers à 132-138, juste avant qu’Anthony Edwards n’inscrive un panier à 3-points pour relancer les siens. Jusqu’à ce que Desmond Bane ne mette un terme au suspense depuis la ligne des lancers.

« Il m’a sauvé. À cause de ces deux lancers que j’ai manqués, ce match restera comme horrible pour moi. Ces deux lancers étaient censés sceller la victoire et nous éviter un final serré. Ça en fait un mauvais match de ma part, c’est inacceptable », a ajouté Ja Morant après la victoire.

Exigeant, l’ex pensionnaire de Murray State sait qu’il faudra encore l’être sur le sprint final de la saison régulière.

« On a joué avec beaucoup d’énergie, mais il y a encore des petites choses qu’on peut améliorer, le rebond, arracher des possessions en plus, continuer de progresser tout simplement, de grandir. On sait que chaque match est très important avec l’objectif de jouer les playoffs. On ne peut pas attaquer un match en étant en dilettante ou avec moins d’énergie. On essaie de prendre un match après l’autre, de ne pas trop se mettre de pression. On va continuer à tourner chaque page jusqu’au bout de notre aventure. »