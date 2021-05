Sekou Doumbouya libéré par la confiance de son coach

Il y a des défaites qui valent comme des victoires du côté de Detroit cette saison. Cette nuit face à Charlotte, les Pistons ont laissé filer la rencontre pour trois petits points, la faute à une mauvaise exécution des possessions clés en fin de partie, symptomatique d’une équipe jeune et inexpérimentée, comme l’a rappelé Dwane Casey.

Du point de vue du développement en revanche, le coach de Detroit pouvait être satisfait d’avoir vu Hamidou Diallo sceller un nouveau record en carrière à 35 points et Sekou Doumbouya réaliser l’un des meilleurs matchs de sa saison avec 20 points à 9/15 au tir dont 2/5 à 3-points, 8 rebonds et 2 passes décisives.

Le Français a été particulièrement actif en première mi-temps, qu’il a terminée en délivrant une passe décisive pour le 3-points au buzzer de son compatriote Killian Hayes. Il s’est ensuite distingué en troisième quart-temps avec un deuxième panier derrière l’arc et de l’agressivité près du cercle. « Je savais que je devais continuer à insister, juste faire davantage attention aux petits détails et être concentré, faire la bonne chose pour ne pas gaspiller mon énergie, tout simplement », a-t-il glissé après le match.

Plus concentré, plus agressif

Au-delà des blessures, dont il est désormais débarrassé, le Français a aussi été heureux de pouvoir évoluer sur le terrain pendant 34 minutes, soit son plus gros temps de jeu sur un match cette saison.

« A présent, je sais que je vais jouer, que le coach va me mettre sur le terrain, quoi qu’il arrive. J’essaie juste d’en tirer profit, en me tenant prêt. Je joue plus librement désormais. Je me sens bien, mon corps est en bonne santé, tout va bien en ce moment. J’ai juste à jouer, sans avoir à penser à quoi que ce soit d’autre », a-t-il ajouté.

Au niveau du jeu, Dwane Casey a vu le Sekou Doumbouya qu’il apprécie, sur mais aussi en dehors du terrain, glissant au passage qu’il avait été impressionné de voir ses deux meilleurs éléments du soir se donner autant sur le terrain alors qu’ils font le Ramadan et ont donc rompu le jeûne sur le banc au cours du match.

« Sekou a joué avec beaucoup d’intensité près du cercle. La semaine dernière, certains de ces mêmes tirs étaient contrés, mais ce soir, il est monté avec force et agressivité. Il a couru sur le terrain comme il devrait toujours le faire, et il a mis ses tirs. C’est un élément important. Quand tu mets tes tirs à 3-points, ça peut vraiment aider ton jeu en attaque. C’est quelque chose qu’on continue de développer », a-t-il déclaré. « C’est super de le voir être récompensé, car le gamin travaille énormément. C’est un ‘slasher » de premier plan , et c’est ce qu’il a bien fait ce soir, ainsi que son travail au rebond ».