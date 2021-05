À Miami, Tim Hardaway Jr. s’est senti comme à la maison

Moins d’une semaine après ses 42 points face aux Pistons, Tim Hardaway Jr. a une nouvelle fois flambé au scoring contre le Heat, la nuit dernière. Auteur de 36 points, à 10/18 à 3-points, l’arrière des Mavericks a été essentiel dans la victoire de son équipe à Miami. Et grâce à lui, Dallas récupère surtout la très convoitée 5e place de la conférence Ouest.

Incandescent derrière l’arc, Tim Hardaway Jr. a semble-t-il apprécié son retour en Floride. Un État qu’il connaît bien puisqu’il a passé ses années lycée au Miami Palmetto High School, avant de s’envoler pour la NCAA et l’université de Michigan. Preuve que celui que l’on surnomme « THJ » adore jouer sur les terres de ses premiers exploits, ce dont peuvent désormais témoigner les Pistons et le Heat.

Mais ce déplacement à Miami avait une saveur doublement particulière pour Tim Hardaway Jr. D’abord, compte tenu de la présence dans les tribunes de sa grand-mère et de ses amis. « Je voulais simplement faire le spectacle », livrait-il après coup, à Mavs.com. « Faire le spectacle pour mes proches, les gens que j’aime et simplement être capable d’être sur le terrain pour jouer mon jeu. »

Ensuite, compte tenu de la présence à l’American Airlines Arena de son père. Ou plutôt du maillot de son père. Car Tim Hardaway Sr., passé par la franchise floridienne entre 1996 et 2001, est effectivement l’un des sept joueurs à avoir son maillot (le n°10) retiré par le Heat. Forcément, au moment de pénétrer sur le terrain, Tim Hardaway Jr. avait une pensée pour son paternel.

« Je sais qu’il sera ici pour toujours », confiait-il. « À chaque fois que j’entre sur le terrain, ici à Miami, avec ce maillot qui se trouve au plafond, je ne peux rien faire d’autre que jouer et me battre, sans baisser d’intensité. C’est vraiment spécial que d’avoir l’honneur et le privilège de jouer ici, avec ce maillot au plafond. »

Record de franchise égalé à 3-points !

Et pour honorer comme il se doit son père, Tim Hardaway Jr. a signé une performance de folie à Miami puisqu’il s’est tout simplement permis d’égaler le record de tirs à 3-points marqués par un joueur de Dallas, dans un match. Un record qu’il partage désormais avec George McCloud (1995) et Wes Matthews (2015), et dont il a appris l’accomplissement juste après la rencontre.

« Je vous promets que personne ne m’avait prévenu », rapportait ainsi l’arrière de 29 ans. « Quand vous êtes bouillant de la sorte et que vos tirs tombent dedans, vous n’êtes pas vraiment focalisé sur les records ou quoi que ce soit d’autre. Le jeu est simplement venu à moi, naturellement. Si mes coéquipiers m’avaient prévenu, j’aurais sans doute commencé à prendre de mauvais tirs, à contre-courant du rythme de l’équipe en attaque. Je suis donc heureux qu’ils ne m’aient rien dit. »

Encore menés 48-44 par le Heat, à cinq minutes de la fin du second quart-temps, les Mavericks ont commencé à prendre la mesure de leurs adversaires grâce aux 6 réussites à 3-points du duo Luka Doncic (3) – Tim Hardaway Jr (3). Puis dans le troisième quart-temps, en tête d’une dizaine d’unités, les Mavs ont enfoncé pour de bon les joueurs de South Beach avec les 18 points de « THJ », qui ne ratait presque rien, à mi-distance ou en « catch-and-shoot » à 3-points (parfois avec la faute).

Une performance bienvenue pour compenser l’absence de Kristaps Porzingis et les prises à deux subies par le dispendieux Luka Doncic (7 ballons perdus). Ce dont s’est évidemment réjoui après la partie son coach, Rick Carlisle, ravi que son arrière ait autant brillé « chez lui ».

« Même si Tim [Hardaway Jr.] n’a jamais joué à Miami, son père l’a fait », soulignait l’entraîneur de Dallas. « Il a donc grandi en étant un membre important de la famille et de la culture du Heat, il a même vécu ici. Il réalise une superbe saison et je sais que jouer à Miami est toujours important pour lui. »